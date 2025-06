موسيقى فيلم "KPop Demon Hunters" تكتسح العالم بـ 8.5 مليون استماع

شهد فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي "KPop Demon Hunters"، الذي صدر في 20 يونيو 2025، نجاحًا عالميًا مدويًا، محققًا صدارة قوائم الأغاني و8.5 مليون استماع على سبوتيفاي، مما أثار دعوات المعجبين لتحويل أبطاله إلى فرق آيدول حقيقية.

تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة من نجوم الكيبوب يحاربون الشياطين سرًا، بينما يحافظون على هويتهم الفنية العامة. وسرعان ما أصبح الفيلم أحد أنجح مشاريع نتفليكس العالمية لهذا العام، حيث تصدرت موسيقاه التصويرية المنصات الرقمية بعد أيام قليلة من إصداره.



نجاح غير مسبوق في القوائم العالمية

واحتلت الموسيقى التصويرية الرسمية لفيلم "صائدو شياطين الكيبوب" المرتبة الأولى على قائمة ألبومات آيتونز العالمية وقائمة ألبومات آبل ميوزيك العالمية. كما بلغت المركز الأول على قائمة ألبومات آبل ميوزيك الأوروبية، والمركز الثاني على قائمة ألبومات آيتونز الأوروبية.

وفي الولايات المتحدة، تصدر الألبوم قائمة ألبومات آيتونز. وحقق الألبوم رقمًا قياسيًا جديدًا في يوم واحد على سبوتيفاي بتاريخ 22 يونيو، مسجلًا 8.5 مليون استماع، بزيادة قدرها 500% مقارنة بيوم إصداره.

ويتجاوز هذا الزخم أداء الألبوم ككل، إذ احتلت ثماني أغانٍ من ألبوم "KPop Demon Hunters" قائمة أفضل الأغاني على آيتونز في الولايات المتحدة، وفقًا لمجلة فوربس. وجاءت الأغنية الأبرز "What It Sounds Like" في المركز 19، تلتها "Golden" في المركز 28، و"Your Idol" في المركز 32، و"How It’s Done" في المركز 35.

كما تصدرت نسخ متعددة من أغنية "Takedown" القائمة، بما في ذلك نسخة بالتعاون مع عضوات فرقة TWICE، جيونغيون وجيهيو وتشاeyoung. وتواصل أغنيتا "Soda Pop" و"Free" صعودهما في القوائم.

دعوات المعجبين لتحويل الفيلم فرق كيبوب

مع استمرار شعبية الموسيقى التصويرية، شارك المعجبون على وسائل التواصل الاجتماعي إعجابهم الشديد بالموسيقى، معربين عن اعتقادهم بأن شخصيتي "هانتركس" و"ساجا بويز" تستحقان أن تُحوّلا إلى فرق آيدول حقيقية بتقنية الرسوم المتحركة.

وعلّق مستخدم على منصة X: "نتفليكس تحلم بتحويلهما إلى فرقة آيدول بتقنية الرسوم المتحركة، وبيع منتجاتها، وإنتاج مسلسلات، وبيع ألبومات، وكل شيء، ولفرقة ساجا بويز أيضًا."

حث المعجبون نتفليكس على التفكير في توسيع مشروع "صائدو الشياطين" الكوري إلى ما بعد الفيلم، من خلال إنتاج فيديوهات موسيقية رسمية، وإصدارات كاملة، والمزيد.

الموسيقى التصويرية لفيلم “KPop Demon Hunters”

تمزج الموسيقى التصويرية للفيلم بين موسيقى البوب والهيب هوب والبوب الكوري المسرحي، مع سرد سينمائي مميز. أبدع في تأليف الأغاني أسماء لامعة مثل تيدي، وليندغرين، وجينا أندروز، وإيان آيزندراث. يضم الألبوم أغانٍ أصلية كُتبت لتتماشى مع إيقاعات الشخصيات ومواضيعها في القصة.

ويضم أداء الأصوات في ألبوم "KPop Demon Hunters" كلًا من أردن تشو، وآهن هيو-سوب، وعضوات فرقة توايس. ويُضفي المطربون المميزون مثل إي جاي إي، وأودري نونا، وري آمي، وكيفن وو، الحيوية على الأغاني.

تفصيل للأغاني الرئيسية في ألبوم "KPop Demon Hunters":

"How It’s Done": تؤديها إي جاي إي، وأودري نونا، وري آمي. تُعتبر هذه الأغنية بمثابة افتتاحية الفيلم، وتمزج بين تصميم رقصات القتال وعروض الأداء في الملاعب، مُقدّمة هوية فرقة الثلاثي "هانتركس" بطاقة عالية.

"Golden": نشيد تحفيزي يؤديه الثلاثي نفسه، يتمحور حول مهمة الفرقة لإكمال "الشهر الذهبي"، عاكسًا آمالهم في إغلاق عالم الشياطين.

"Soda Pop": يؤديها فتيان "ساجا بويز"، وهي أغنية مصممة على غرار أغاني فرق الفتيان النابضة بالحياة. تبدو خفيفة في ظاهرها، لكنها تخفي نوايا أكثر قتامة، مجسدة هويتهم كشياطين متخفين.

"Takedown": تُمثّل هذه الأغنية رد "هانتركس" العدواني على فتيان "ساجا بويز". تعكس كلماتها التحدي، وتظهر في مشهد معركة رئيسي. كما تظهر نسخة خاصة من جيونغيون وجيهيو من فرقة توايس في التترات.

"Free": أغنية ثنائية مشتركة بين رومي وجينو، تجسّد رابطتهما العاطفية وشوقهما المشترك للتحرر من هويتهما ومصائرهما.

"Your Idol": تُمثّل هذه الأغنية نقطة التحوّل في مسيرة فرقة "ساجا بويز". وبينما يكشفون عن هويتهم الحقيقية، تستخدم الأغنية إنتاجًا أكثر قتامة ومساندة كورالية مؤثرة لتعكس قوتهم وتهديدهم.

"What It Sounds Like": تُغني رومي النشيد الختامي القوي للفيلم. يُمثّل هذا النشيد احتضانها لهويتها وقيادة العالم نحو الانسجام. وهو حاليًا الأغنية الأعلى تصنيفًا من الألبوم.

"Takedown (نسخة توايس)": إنها نسخة التترات التي يؤديها عضوات توايس. أصبحت هذه النسخة جزءًا من تحدّي رقص على تيك توك وحظيت بتفاعل رقمي قوي، مما عزز البصمة الثقافية للفيلم.

وساهم الألبوم أيضًا في تجاوز فريق عمل "صائدو شياطين الكيبوب" مليون مستمع شهريًا على سبوتيفاي لأول مرة. وبفضل جاذبيته السينمائية، وقيمته الإنتاجية، ونجاحه الحالي في قوائم الأغاني، يُوصف المشروع بأنه أحد أكثر الأمثلة إثارة على سرد قصص الكيبوب متعددة الوسائط لعام 2025.

