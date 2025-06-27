الدكتور عادل عدوى يقود توصيات مؤتمر صحة إفريقيا ويؤكد: نتطلع إلى مستقبل صحى أفضل لكل مواطنى القارة

أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، أن النهوض بالمنظومة الصحية في القارة الإفريقية لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية، مشددًا على أن التحديات الصحية الكبرى التي تواجه شعوب إفريقيا تفرض العمل المشترك وتكثيف الجهود نحو التكامل الإقليمي والتعاون في مواجهة الأزمات الصحية.

جاء ذلك خلال كلمته في ختام النسخة الرابعة من مؤتمر "صحة إفريقيا 2025"، الذي أقيم خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من وزراء الصحة الأفارقة والخبراء الدوليين في مجالات الصحة العامة.

وقال الدكتور عادل عدوي: "نتطلع إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطني القارة، ونعمل برؤية تتجاوز الحدود الوطنية إلى آفاق من الشراكة الحقيقية بين شعوب إفريقيا، لأن التحديات الصحية متشابهة، ولا حل لها إلا من خلال التكامل".

ووجه الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة والدائمة لمؤتمر "صحة أفريقيا"، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعبّر عن إيمان القيادة السياسية بأهمية استعادة الدور المصري الريادي في القارة السمراء، وأشار عدوي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بمد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة تمثل امتدادًا حقيقيًا لقوة مصر الناعمة وحرصها على أن تكون شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل صحي ومستدام لشعوب القارة.

كما ألقى د. عدوي البيان الختامي للمؤتمر، الذي أوصى بتسريع وتيرة التصنيع المحلي للقاحات والأدوية الأساسية، ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي في التشخيص والعلاج، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية الصحية وتحقيق التغطية الشاملة.

وشدد البيان على ضرورة إنشاء شبكات إقليمية متكاملة للتصدي للأوبئة ومواجهة الأمراض المزمنة، في ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن 77% من حالات الوفاة في إفريقيا تعود إلى الأمراض غير السارية، كما شدد المؤتمر في ختام أعماله على الأهمية القصوى لضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الفعالة والميسورة التكلفة، تماشيًا مع روح إعلان الدوحة، وعلاوة على ذلك، نجدد التزامنا بدعم البحث والتطوير القوي في مجال اللقاحات والأدوية لكل من الأمراض المعدية وغير المعدية، مع إدراك تعرض أفريقيا في المقام الأول لهذه الأمراض.



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