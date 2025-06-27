الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الدكتور عادل عدوى يقود توصيات مؤتمر صحة إفريقيا ويؤكد: نتطلع إلى مستقبل صحى أفضل لكل مواطنى القارة

الدكتور عادل عدوي،
الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق خلال المؤتمر، فيتو

أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، أن النهوض بالمنظومة الصحية في القارة الإفريقية لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية، مشددًا على أن التحديات الصحية الكبرى التي تواجه شعوب إفريقيا تفرض العمل المشترك وتكثيف الجهود نحو التكامل الإقليمي والتعاون في مواجهة الأزمات الصحية.

 

جاء ذلك خلال كلمته في ختام النسخة الرابعة من مؤتمر "صحة إفريقيا 2025"، الذي أقيم خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من وزراء الصحة الأفارقة والخبراء الدوليين في مجالات الصحة العامة.

وقال الدكتور عادل عدوي: "نتطلع إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطني القارة، ونعمل برؤية تتجاوز الحدود الوطنية إلى آفاق من الشراكة الحقيقية بين شعوب إفريقيا، لأن التحديات الصحية متشابهة، ولا حل لها إلا من خلال التكامل".

ووجه الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة والدائمة لمؤتمر "صحة أفريقيا"، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعبّر عن إيمان القيادة السياسية بأهمية استعادة الدور المصري الريادي في القارة السمراء، وأشار عدوي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بمد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة تمثل امتدادًا حقيقيًا لقوة مصر الناعمة وحرصها على أن تكون شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل صحي ومستدام لشعوب القارة.

 

كما ألقى د. عدوي البيان الختامي للمؤتمر، الذي أوصى بتسريع وتيرة التصنيع المحلي للقاحات والأدوية الأساسية، ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي في التشخيص والعلاج، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية الصحية وتحقيق التغطية الشاملة.

 

وشدد البيان على ضرورة إنشاء شبكات إقليمية متكاملة للتصدي للأوبئة ومواجهة الأمراض المزمنة، في ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن 77% من حالات الوفاة في إفريقيا تعود إلى الأمراض غير السارية، كما شدد المؤتمر في ختام أعماله على الأهمية القصوى لضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الفعالة والميسورة التكلفة، تماشيًا مع روح إعلان الدوحة،  وعلاوة على ذلك، نجدد التزامنا بدعم البحث والتطوير القوي في مجال اللقاحات والأدوية لكل من الأمراض المعدية وغير المعدية، مع إدراك تعرض أفريقيا في المقام الأول لهذه الأمراض.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق الجمعية الطبية المصرية

الأكثر قراءة

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر المصري باستاد القاهرة (مستند)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

الأهلي يكشف حقيقة بيع الثنائي الموهوب في الانتقالات الصيفية الجارية

الحزن يخيم على أهالي "السنابسة" في وداع 19 فتاة ضحايا حادث الطريق الإقليمي (صور)

تحذير عاجل من الأرصاد: طقس شديد الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

بسبب التنمر، وفاة شاب أبكم بأزمة قلبية والقبض على المتهمين في كفر الزيات

صور شهيدات لقمة العيش ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

800 جنيه تراجعا في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

3 شروط قبل بيع المستحضرات الصيدلية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27/6/2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتسع الجنة والنار لجميع خلق الله؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم.. خلق سيدنا آدم عليه السلام وفوز الملائكة وفشل إبليس

هل الاستماع لسورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة له نفس الثواب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية