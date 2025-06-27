الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ثنائي الأهلي ضمن التشكيل المثالي للأفارقة بدور المجموعات في مونديال الأندية

زيزو
زيزو

حجز محمد علي بن رمضان وأحمد السيد زيزو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مكانهم في التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين الأفارقة خلال دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت التشكيل المثالي المقدم من صحيفة "فوت أفريكا" لأفضل اللاعبين الأفارقة خلال دور المجموعات القائمة حضورًا لافتا لنجوم النادي الأهلي، محمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو.

التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين الأفارقة بدور المجموعات

وجاء التشكيل المثالي بحسب "فوت أفريكا" على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – ديفاين لونجا (صن داونز) – ياسين مرياح (الترجي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند)

خط الوسط: تيبوهو موكوينا (صن داونز) – محمد علي بن رمضان (الأهلي) – أحمد سيد زيزو (الأهلي) – يوسف بلايلي (الترجي)

خط الهجوم: إكرام راينرز (صن داونز) – ثيمبينكوسي لورش (الوداد)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد علي بن رمضان احمد السيد زيزو زيزو النادي الأهلي الأهلي

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي المرتقبة

الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

ريبيرو يجتمع مع محمد يوسف لمناقشة خارطة طريق الأهلي

وكيل وسام أبو علي ينهي الحديث مع الأهلي لتجديد عقد اللاعب

الأكثر قراءة

800 جنيه تراجعا في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

وزير العمل: 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب في حادث المنوفية

رسائل مهمة من السيسي لقادة قطر وإيران وبريطانيا واليونان والبحرين وعمان والأمم المتحدة

كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي المرتقبة

مصرع وإصابة 21 شخصا، ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

خصخصة الجامعات الحكومية، "الوزراء" يكشف الحقيقة

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

خدمات

المزيد

اخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

هل يتيح البنك الزراعي تمويلا للقاصر؟

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر الأرز اليوم

المزيد

انفوجراف

أحمد السقا وبراد بيت وهنا الزاهد أبرز الأبطال.. خريطة أفلام صيف 2025 عربي وأجنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية أول جمعة في العام الهجري الجديد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بخسارة الأموال

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية