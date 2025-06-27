ثنائي الأهلي ضمن التشكيل المثالي للأفارقة بدور المجموعات في مونديال الأندية

حجز محمد علي بن رمضان وأحمد السيد زيزو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مكانهم في التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين الأفارقة خلال دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت التشكيل المثالي المقدم من صحيفة "فوت أفريكا" لأفضل اللاعبين الأفارقة خلال دور المجموعات القائمة حضورًا لافتا لنجوم النادي الأهلي، محمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو.

التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين الأفارقة بدور المجموعات

وجاء التشكيل المثالي بحسب "فوت أفريكا" على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – ديفاين لونجا (صن داونز) – ياسين مرياح (الترجي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند)

خط الوسط: تيبوهو موكوينا (صن داونز) – محمد علي بن رمضان (الأهلي) – أحمد سيد زيزو (الأهلي) – يوسف بلايلي (الترجي)

خط الهجوم: إكرام راينرز (صن داونز) – ثيمبينكوسي لورش (الوداد)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.