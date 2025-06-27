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خارج الحدود

رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يوقعان اتفاقية سلام لإنهاء النزاع

رواندا والكونغو الديمقراطية
رواندا والكونغو الديمقراطية يوقعان اتفاقية سلام، فيتو

وقعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقية سلام، اليوم الجمعة، مما قد ينهي النزاع الذي تسبب في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف خلال عام 2023.

 

رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يوقعان اتفاقية سلام

وتم التوسط في الاتفاقية من قبل الولايات المتحدة، حيث استضاف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزيري خارجية البلدين في وزارة الخارجية في واشنطن لحفل التوقيع.

جدير بالذكر أن النزاع أدى إلى عواقب إنسانية كبيرة في المنطقة، حيث وصل عدد القتلى إلى الآلاف وأُجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم منذ بداية العام.

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