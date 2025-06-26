الخميس 26 يونيو 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب صانع السلام في الشرق الأوسط

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض في كلمة عاجلة، إن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية "حققت نجاحًا كبيرًا للغاية"، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني تم تدميره بالكامل.

 

إيران كانت على وشك تصنيع سلاح نووي

وأضافت، أن إيران كانت على بعد أسابيع فقط من إنتاج سلاح نووي قبل توجيه الضربات، وأن القصف الأمريكي أحبط هذه الخطط بشكل نهائي.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الهجمات استهدفت منشآت تخصيب اليورانيوم، مضيفة: "لم يعد بإمكان إيران تصنيع سلاح نووي، وتم القضاء على التهديد المباشر".

وأكدت، أن الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب تلعب دور صانع السلام في الشرق الأوسط، وليس دورًا تصعيديًا، مشيرة إلى أن المنطقة تدخل مرحلة جديدة من الاستقرار.

 

لا مؤشرات على تهريب نووي

وأشارت المتحدثة إلى أن واشنطن لم ترصد أي محاولة من إيران لنقل اليورانيوم أو إخفائه، وأن فريق ترامب مستمر في التواصل مع طهران رغم الضربات.

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