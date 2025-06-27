إيران: إسرائيل نفذت عمليات إجرامية بحق قواتنا المسلحة وأساتذة الجامعات والمدنيين

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الجمعة، إن الكيان الصهيوني نفذ عمليات إجرامية بحق القوات المسلحة وأساتذة الجامعات وعدد كبير من المدنيين الإيرانيين.

627 قتيلا و4870 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على طهران خلف 627 قتيلا و4870 مصابا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق: “لا يمكن الثقة بوعود الكيان الصهيوني وعلينا أن نكون في غاية اليقظة خلال الأيام المقبلة”.

وأضافت: “قواتنا المسلحة تتصرف بأقصى درجات الحذر والجاهزية، مهددة الكيان الصهيوني بمواجهة ردا حاسما وحازما إذا كرر عدوانه”.

لا يمكن الثقة بوعود الكيان الصهيوني

وتابعت الخارجية الإيرانية: الوجود الأمريكي في المنطقة لا يؤدي إلا إلى انعدام الأمن، ومستعدون للتعاون لتحسين الوضع الأمني وتعزيز السلام في المنطقة.

وأشارت الخارجية الإيرانية أن الترويكا الأوروبية فقدت مكانتها الأخلاقية والقانونية بعد العدوان الصهيوني.

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