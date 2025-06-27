الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران: إسرائيل نفذت عمليات إجرامية بحق قواتنا المسلحة وأساتذة الجامعات والمدنيين

بزشيكان، فيتو
بزشيكان، فيتو

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الجمعة، إن الكيان الصهيوني نفذ عمليات إجرامية بحق القوات المسلحة وأساتذة الجامعات وعدد كبير من المدنيين الإيرانيين.

 

627 قتيلا و4870 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على طهران خلف 627 قتيلا و4870 مصابا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق: “لا يمكن الثقة بوعود الكيان الصهيوني وعلينا أن نكون في غاية اليقظة خلال الأيام المقبلة”.

وأضافت: “قواتنا المسلحة تتصرف بأقصى درجات الحذر والجاهزية، مهددة الكيان الصهيوني بمواجهة ردا حاسما وحازما إذا كرر عدوانه”.

 

لا يمكن الثقة بوعود الكيان الصهيوني

وتابعت الخارجية الإيرانية: الوجود الأمريكي في المنطقة لا يؤدي إلا إلى انعدام الأمن، ومستعدون للتعاون لتحسين الوضع الأمني وتعزيز السلام في المنطقة.

وأشارت الخارجية الإيرانية أن الترويكا الأوروبية فقدت مكانتها الأخلاقية والقانونية بعد العدوان الصهيوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكيان الصهيونى الرئيس الإيراني وزارة الصحة الإيرانية العدوان الإسرائيلي على طهران طهران العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

تقارير إيرانية ترجح استخدام إسرائيل اليورانيوم المنضب في هجماتها على طهران

الصحة الإيرانية: 627 قتيلا و4870 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على طهران

إيران: طهران قد تعيد النظر في موقفها من البرنامج النووي واتفاقية حظر الانتشار

وزير جيش الاحتلال: سنتعامل مع صنعاء مثل طهران وأمرت بإعداد خطة ضد الحوثيين
ads

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي المرتقبة

خصخصة الجامعات الحكومية، "الوزراء" يكشف الحقيقة

رسائل مهمة من السيسي لقادة قطر وإيران وبريطانيا واليونان والبحرين وعمان والأمم المتحدة

الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

5 أندية تفشل في حصد نقطة في مونديال الأندية 2025

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بخسارة الأموال

الكرملين: استقبال إستونيا طائرات تحمل أسلحة نووية تهديد مباشر لروسيا

قبل لحظات من الدفن، سيدة تكتشف أن الجثمان ليس لوالدتها بالغربية

خدمات

المزيد

اخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

هل يتيح البنك الزراعي تمويلا للقاصر؟

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر الأرز اليوم

المزيد

انفوجراف

أحمد السقا وبراد بيت وهنا الزاهد أبرز الأبطال.. خريطة أفلام صيف 2025 عربي وأجنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بخسارة الأموال

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية