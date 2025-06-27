الجمعة 27 يونيو 2025
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خارج الحدود

ريابكوف: ضربات إسرائيل وأمريكا ألحقت أضرارا بالبرنامج النووي الإيراني

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي،فيتو

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة:إن الضربات الإسرائيلية الأمريكية ألحقت أضرارا بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أنه حتى الآن لا يعرف مدى تأثير الضربات على البرنامج النووي الإيراني.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: من المبالغة القول بالقضاء التام على البرنامج النووي الإيراني، مضيفًا: مهما كانت الضربات للنووي الإيراني كثيفة إلا أن المعرفة والقرار السياسي لا يمكن تصفيتها.

واختتم: أن دول أخرى عدة غير نووية تمتلك عناصر دورة نووية أكثر تطورا من إيران لكنها لا تثير قلقا، مضيفًا على إسرائيل اتخاذ خطوة شجاعة بالانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

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