أكسيوس: تحركات مكثفة تقودها شخصيات أمريكية بالتنسيق مع إسرائيل ودول إقليمية لإنهاء حرب غزة

نقل موقع أكسيوس عن مسئولين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، كجزء من تحركات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الصراع الحالي.

ملف الأسرى الإسرائيليين في صدارة أولويات ترامب

وأفاد التقرير بأن ترامب يولي أولوية قصوى لملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يشمل إطلاق سراحهم ضمن ترتيبات التهدئة.

تحركات أمريكية خلف الكواليس

وفقًا للمصادر، فإن هناك تحركات مكثفة تقودها شخصيات أمريكية بارزة بالتنسيق مع إسرائيل وعدد من الدول الإقليمية، في محاولة لصياغة اتفاق سياسي-أمني يضمن إنهاء القتال وفتح باب التفاوض المستقبلي.

نتنياهو وترامب يتفقان على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين

وكشفت صحيفة إسرائيل، اليوم، عن محادثة رباعية جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين.

تشمل التفاهمات طرد حركة حماس من غزة ونفي قيادتها إلى دول عربية، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، وتولي 4 دول عربية إدارة قطاع غزة بعد وقف القتال.

خطة هجرة لسكان غزة



ونص الاتفاق أيضًا على أن عدة دول ستُعرب عن استعدادها لاستقبال سكان غزة الراغبين في الهجرة، في خطوة توصف بأنها تهدف إلى "استقرار المنطقة".

اعتراف عربي واسع بإسرائيل



ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق اعترافًا رسميًا من دول عربية وإسلامية رئيسية مثل سوريا والسعودية بإسرائيل، وتوسيع اتفاقيات التطبيع ضمن ما يُعرف باتفاقيات إبراهيم.

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