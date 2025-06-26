سفير إسرائيل بواشنطن: ضربات أمريكا دمرت "فوردو" و"نطنز"

نقلت صحيفة "جويش إنسايدر" عن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة قوله إن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران دمرت منشأتي فوردو ونطنز.

وأشار يحيئيل ليتر، في تجمع لقادة اليهود الأمريكيين، الأربعاء، إلى أن ضربات واشنطن على المنشآت النووية الإيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز دمرت المواقع.

وتطرق ليتر أيضًا إلى الجدول الزمني للتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الضربات، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يعود إلى زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في فبراير.

وأشار إلى أن مشاركة الولايات المتحدة لم تتأكد إلا في الأيام التي سبقت بدء إسرائيل ضرباتها في إيران، مشددًا على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمّن، كشرط سابق، تخلي طهران عن سعيها للقضاء على دولة إسرائيل، وفق قوله.

في الإطار، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف، الأربعاء، إن مجموعة من المعلومات المخابراتية الموثوقة تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة جراء ضربات واشنطن في الآونة الأخيرة، مبينا أن إعادة بنائه "ستستغرق سنوات".

وأضاف في بيان "يتضمن هذا معلومات مخابراتية جديدة، من مصدر/نهج سبق أن ثبتت موثوقيته ودقته، تفيد بتعرض عدد من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسة للدمار، وبأن إعادة بنائها تحتاج سنوات".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن منشآت تخزين اليورانيوم الإيراني تضررت بالقصف الأمريكي والإسرائيلي.

وقالوا إنهم لا يعرفون كمية اليورانيوم المخصب التي دمرت ولا قدرة إيران على الوصول إليه، مضيفين أنهم متأكدون نسبيًا أن إيران لم تتمكن من إخراج اليورانيوم قبل القصف وبعده.

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