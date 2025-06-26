ترامب ينقذ بيبي، إعلام عبري يكشف مساعي أمريكا لاستصدار عفو عن نتنياهو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء محاكمات نتنياهو تهدف إلى تهيئة الرأي العام لاحتمال منحه عفوًا مستقبليًّا.

إنهاء محاكمة نتنياهو

وأكدت، أن طلب الرئيس الأمريكي ترامب إنهاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي هو لإعداد الرأي العام لاحتمال منحه عفوًا، مرجحة ارتباط الأمر أيضا بالحديث عن صفقة إنهاء الحرب في غزة.

قضايا فساد نتنياهو لا تزال معلقة

ولا يزال نتنياهو يواجه عدة تهم بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة، ومحاكمته مستمرة منذ سنوات، وسط جدل داخلي واسع حول مدى تأثيرها على قيادته السياسية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا بشأن غزة مع كبار المسؤولين في وقت لاحق اليوم.

اتفاق ترامب ونتنياهو

كشفت صحيفة إسرائيل، اليوم، عن محادثة رباعية جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.