رفعت فياض يكتب: نهضة غير مسبوقة في التعليم الجامعي.. 128 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية تتفوق في عددها على النسب العالمية

شهد التعليم الجامعي في مصر نهضة غير مسبوقة لم تحدث في تاريخ أي دولة في العالم، حيث تم مضاعفة عدد الجامعات خلال عشر سنوات فقط، من 50 جامعة حكومية وخاصة عام 2014 إلى 128 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، بالإضافة إلى فروع لجامعات دولية مع منتصف عام 2025. هذا التطور جعل مصر تتفوق على النسب العالمية في عدد الجامعات مقارنة بعدد السكان، والتي تنص على "جامعة لكل مليون مواطن".

وقد بلغت نسبة الزيادة في عدد الجامعات خلال هذه السنوات العشر نحو 130%، وهي نسبة لم تشهدها أي دولة من قبل، خاصة أن إنشاء جامعة واحدة يتطلب استثمارات ضخمة بمليارات الجنيهات، بالإضافة إلى تجهيزات هائلة قد تستغرق عدة سنوات كاملة لتوفيرها، ما يعكس حجم الاستثمارات الهائلة التي تم ضخها في منظومة التعليم العالي والتوسع الكبير في إنشاء الجامعات لاستيعاب الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي.

من المتوقع أن يصل عدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد العليا إلى 3.8 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، ومن المنتظر أن يرتفع العدد إلى 5 ملايين طالب بحلول عام 2030.

وبذلك أصبح لدينا اليوم 128 جامعة موزعة على النحو التالي:

28 جامعة حكومية (بدلًا من 23 جامعة في 2014)

35 جامعة خاصة (بدلًا من 23 جامعة)

32 جامعة أهلية

14 جامعة تكنولوجية

9 فروع لجامعات أجنبية

6 جامعات باتفاقيات دولية

جامعتان باتفاقيات إطارية

جامعة واحدة بقانون خاص

أكاديمية واحدة تُشرف عليها الوزارة



بالإضافة إلى 185 معهدًا، و11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موزعين على مستوى الجمهورية.

وقد تم إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة بقرارات جمهورية، وهي:

(جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، ومن المستهدف بدء الدراسة بها خلال العام الدراسي 2025/2026.

كما ستعمل هذه الجامعات الأهلية جنبًا إلى جنب مع 16 جامعة أهلية قائمة، وهي:

(جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة بنها الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى 4 جامعات أهلية أُنشئت قبل عام 2014، وهي:

(النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية).

وبذلك يكون عدد الجامعات الأهلية قد ارتفع من 4 فقط قبل 2014 إلى 32 جامعة.

كما تم استحداث مسار التعليم الجامعي التكنولوجي، باعتباره من المسارات المهمة التي تعتمد على تطبيق التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتزويد الطلاب بالمهارات والخبرات التي يتطلبها سوق العمل.

وقبل عام 2014، لم يكن هناك أي جامعة تكنولوجية في مصر، أما الآن فأصبح لدينا 14 جامعة تكنولوجية، وهي:

(القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، طيبة التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، حلوان التكنولوجية، الفيوم التكنولوجية، أسيوط التكنولوجية)، بالإضافة إلى جامعتين خاصتين هما: (جامعة السويدي للتكنولوجيا، جامعة ساكسوني مصر).

وتستهدف الدولة إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة لتغطية الجمهورية بالكامل.

كما شهدت مصر توسعًا في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بهدف تقديم تعليم دولي متميز وجذب الطلاب الوافدين، وتقليل سفر الطلاب المصريين إلى الخارج.

وقبل 2014، لم يكن هناك أي فرع لجامعة أجنبية، أما اليوم فأصبح لدينا 9 فروع لجامعات دولية، من أبرزها:

مؤسسة جامعات المعرفة الدولية (جامعة كوفنتري البريطانية، جامعة نوفا البرتغالية)

مؤسسة جلوبال (جامعة هيرتفوردشاير البريطانية)

مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر (جامعة لندن، جامعة وسط لانكشاير)

مؤسسة الجامعات الكندية في مصر (جامعة جزيرة الأمير إدوارد، جامعة رايرسون)

مؤسسة مودرن جروب (جامعة كازان الروسية، جامعة سان بطرسبرج الروسية)



كما تم الانتهاء من فحص 3 طلبات جديدة لإنشاء فروع جامعات أجنبية، وجارٍ حاليًا فحص 19 طلبًا آخر، وهو ما يعكس حجم الإقبال على التعليم الدولي في مصر.

وقد تحقق هذا الإنجاز بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع ملف التعليم على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية عام 2014، لإيمانه بأن نهضة الأمم تبدأ بالتعليم والصحة.

كما وجه بضرورة تنويع التعليم الجامعي في مصر بين الحكومي، والأهلي، والخاص، والتكنولوجي.

تحية للقيادة المصرية التي عملت بكل إخلاص على الارتقاء بالتعليم الجامعي بهذه الصورة غير المسبوقة في "الجمهورية الجديدة"، وزيادة عدد الجامعات في مصر بمعدل لم يشهده أي بلد في العالم خلال عشر سنوات فقط.

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