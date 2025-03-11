رفع 80 طن مخلفات من مصرف "البداري" في حملة تطهير بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار جهود المحافظة في رفع نواتج تطهير الترع والمصارف المائية، وذلك في إطار خطة تحسين بيئة المرافق المائية وتسهيل تصريف المياه في مختلف مناطق المحافظة وذلك ضمن حملات التطهير المستمرة للمصارف والترع في مختلف القرى والمراكز بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية لتلبية احتياجات الزراعة والحفاظ على الأراضي الزراعية.

حملة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز قد قامت بحملة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف حيث تم رفع 80 طن من المخلفات نواتج تطهير مصرف "البدارى" بنطاق قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم لسهولة حركه المارة والسيارات ورفع كفاءة الطرق بقرية الشامية وتحت إشراف أحمد ماهر رئيس الوحدة المحلية بالشامية وإدارة المخلفات الصلبة بالمركز وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركز ( لوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية) وذلك بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات القروية.



وأكد محافظ أسيوط أن عمليات تطهير الترع والمصارف تعد من أولويات المحافظة، حيث تهدف إلى الحفاظ على صحة البيئة والتأكد من عدم تراكم المخلفات التي تؤثر سلبًا على حركة المياه وتسبب مشكلات في الري والزراعة مشيرًا إلى ضرورة تنظيم المزيد من حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها لخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها.

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