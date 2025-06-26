شد البشرة من الأمور المهمة التى يجب اتباعها بعد عمر الثلاثين لمحاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة بالبشرة التى تؤثر على مظهرها بشكل سلبي.

وشد البشرة لا يكون من خلال عمليات التجميل فقط، بل من خلال الوصفات الطبيعية الآمنة وغير المكلفة التى تحافظ على شباب البشرة.

قناع البطاطس والنشا لشد البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع البطاطس والنشا لشد البشرة ومحاربة التجاعيد.

المكونات:-

نصف ثمرة بطاطس

ملعقة صغيرة نشاء ذرة

الطريقة:-

نحضر البطاطس ونغسلها جيدا ثم نقشرها.

ثم نبشر البطاطس بشر ناعم جيدا.

ثم ناخذ بشر البطاطس ونضعه فى بولة عميقة.

نضيف له النشاء ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

نفرد القناع على البشرة جيدا ونتركه حتى يجف تماما.

ثم نزيل القناع من على البشرة وتغسل الوجه بالماء الفاتر.

نجفف الوجه ونرطبه بعدها.

نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

يجب الاهتمام يشرب الماء الوفير على مدار اليوم مع تناول الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز نضارة البشرة وجمالها وحمايتها من التجاعيد.

كما يجب الاهتمام بترطيب البشرة يوميا وتنظيفها أيضا مع تطبيق أقنعة تقشيرها مرة أو اثنتين أسبوعيا للحفاظ على شبابها ونضارتها.

قناع البطاطس والنشا لشد البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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