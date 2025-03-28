قبل العيد، وصفة طبيعية لتقشير الجسم وتنعيمه

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص السيدات والفتيات على الذهاب إلى مراكز التجميل لعمل تنظيف البشرة وتقشير للجسم لإطلالة مميزة فى العيد.

وعادة جلسات تقشير الجسم تكون مكلفة، لذا بعض الفتيات تفضل عملها فى المنزل بأقل المكونات ونتائج مبهرة بدلا من مراكز التجميل المكلفة.

وصفة طبيعية لتقشير الجسم

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتقشير الجسم قبل العيد.

المكونات:-

3 ملاعق كبيرة من السكر البني (يمكن استخدام السكر الأبيض)

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (أو زيت الزيتون)

ملعقة صغيرة من العسل

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية)

طريقة التحضير:

امزجي جميع المكونات في وعاء حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على جسمك بعد ترطيبه قليلًا بالماء الدافئ.

دلكي بحركات دائرية لطيفة لمدة 5-10 دقائق، مع التركيز على المناطق الخشنة مثل الكوعين والركبتين.

اتركيه لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

بعد التجفيف، ضعي مرطبكِ المفضل أو زيت طبيعي مثل زيت اللوز.

استخدمي هذه الخلطة مرة إلى مرتين في الأسبوع.

تجنبي استخدامها على البشرة المصابة أو المتهيجة.

من الأفضل القيام بالتقشير في المساء لترك البشرة تتنفس أثناء النوم.

تقشير الجسم

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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