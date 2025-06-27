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رياضة

بعد رحيله عن فريقه الإيرانى، هل يعود باتريس كارتيرون لقيادة الزمالك من جديد؟

فيتو

فتح عدم إفصاح مصدر داخل نادي الزمالك  عن اسم أو جنسية المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء، باب التكهنات والجدل حول عودة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى الأسبق، لقيادة القلعة البيضاء مجددا.

وأكد مصدر فى نادي الزمالك  أن الحديث عن عودة باتريس كارتيرون لقيادة الأبيض هذا حديث غير صحيح والزمالك لم ولن يتفاوض مع كارتيرون كما تحدث البعض.

وأضاف أنه لا مفاوضات مع كارتيرون كما حاول البعض الترويج لهذا الأمر.

وأشار إلى أن كارتيرون لا يريد التواجد فى مصر فى الفترة القادمة، ويبحث عن عروض فى منطقة الخليج.

ورحل كارتيرون عن تدريب فريقه الإيرانى أمس بسبب سوء النتائج.

وأمس كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن ملف المدير الفني الجديد أوشك على الاكتمال، وأن الإعلان الرسمي سيتم خلال أيام قليلة.


وأضاف المصدر أن النادي أنهى الاتفاق بشكل كامل مع المدرب، ويتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة والإجراءات الشكلية قبل إعلان التوقيع.

وأشار إلى أن الإدارة فضّلت السرية الكاملة في ظل حساسية المرحلة وحاجة الفريق للاستقرار والتركيز.

 

 

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نادي الزمالك المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء الفرنسي باتريس كارتيرون

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