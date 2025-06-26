وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي: تكلفة الحرب مع إيران 5.4 مليار دولار

أفاد وزير مالية الإحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن الأضرار الاقتصادية المباشرة للحرب مع إيران بلغت قيمتها ما بين 1.22 و1.35 مليار دولار، مشيرا إلى أن تكلفة الحرب مع إيران قد تبلغ نحو 5.4 مليار دولار.

مقتل 28 إسرائيلي خلال 12 يوما من الحرب مع إيران

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق عن مقتل 28 إسرائيلي خلال 12 يوما من الحرب مع إيران.

ودخل وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء الماضي، وذلك في اليوم الثاني عشر للتصعيد وتبادل الهجمات الصاروخية.

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