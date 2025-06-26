الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قلق في إيران بعد غياب خامنئي عن الإعلام، أين يختبئ المرشد الأعلى؟

خامنئى، فيتو
خامنئى، فيتو

يمثل على خامنئى السلطة الأعلى فى إيران، فهو مرشد الثورة الأعلى بالنسبة للإيرانيين، ويحتل مكانة دينية خاصة.

 إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقف إطلاق النار

رُغم الهدوء النسبى الذى يغلف الأجواء الإيرانية الإسرائيلية عقب إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الطرفين؛ إلا أن الغموض لا يزال محيطًا بـ"خامنئى"، غذى ذلك الغموض اختفاؤه من منصات التواصل الاجتماعى.

ووفق تقديرات صحيفة "إنديا توداي"، لم يظهر خامنئى منذ أسبوع تقريبًا.

 نصيحة ترامب المزعومة بعدم قتل المرشد الأعلى

ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية أي صور أو تصريحات لخامنئي منذ بدء الأعمال العدائية. ويزعم مسؤولون مقربون منه أنه نُقل إلى مخبأ سري تحت الأرض، وأنه يمتنع عن التواصل  الإلكتروني خوفا من تتبع خطاه والتوصل إلى مكانه، ومن ثم محاولة اغتياله، وهو تهديد لم يستبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من نصيحة ترامب المزعومة بعدم قتل المرشد الأعلى، وفق صحف عالمية بارزة من بينها "نيويورك تايمز".

ظهور نساء فى طهران مؤخرًا

وانقطع أيضًا خامنئى عن التواصل مع كبار الشخصيات في الحكومة الإيرانية، فى الوقت الذى ظهرت نساء فى طهران مؤخرًا، يحملن صور خامنئي خلال احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، وهو مشهد نادر في ظل غياب أي توجيهات أو رسائل من أعلى سلطة.

على الصعيد الآخر، سرعت اللجنة الثلاثية التى التابعة عينها خامنئي بنفسه قبل عامين لاختيار خليفةٍ له، من وتيرة تخطيطها، وصرح مسؤول أمني رفيع بأن خامنئي اختبأ مع عائلته، وتحرسه وحدة القوات الخاصة "ولي أمرو" التابعة للحرس الثوري، وفق "رويترز".

وفى تأكيد على غموض مكان المرشد الإيرانى، وجه أحد مقدمى البرامج بتلفزيون إيران تساؤلا إلى مهدي فضائلي، وهو مسؤول كبير في مكتب خامنئي، عن مكان وجود المرشد الأعلى.
واكتفى فضائلي بإجابة دبلوماسية: "علينا جميعًا أن ندعو. أولئك المكلفون بحماية المرشد الأعلى يؤدون واجبهم".

خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي

فى الوقت نفسه، أبدت صحف إيرانية قلقها حول غياب خامنئى، من بينها صحيفة "خانيمان"،  حيث كتبت: "غيابه الذي طال أيامًا جعلنا جميعًا، نحن الذين نحبه، قلقين للغاية"، وأضافت: "لو كان خامنئي ميتًا، لكانت جنازته الأكثر مجدًا وتاريخية".

يذكر أن ترامب بعد رفضه، خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي، أعلن هذا الأسبوع بأن المرشد الأعلى الإيراني "هدف سهل".

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال"،الثلاثاء: نعرف بالضبط أين يختبئ ما يُسمى بـ"المرشد الأعلى". إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك - لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي.

لم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهداف خامنئي

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهداف خامنئي أيضًا، قائلًا إن وفاة المرشد الأعلى لن "تصعّد الصراع، بل ستنهيه".

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع إسرائيل يسرائيل كاتس، فى وقت سابق، أنه لا يمكن السماح لخامنئي "بالبقاء" بعد أن أصاب صاروخ إيراني مستشفى في إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي خامنئي إيران الأجواء الإيرانية الإسرائيلية خامنئي مكان المرشد الإيرانى المرشد الاعلي

مواد متعلقة

خامنئي بعد إعلان وقف النار مع إسرائيل: الشعب الإيراني عصي على الاستسلام

خامنئي يتوعد إسرائيل: العدو الصهيوني ارتكبت خطأ فادحا ويجب معاقبته

خامنئي: لقد ارتكب العدو الصهيوني خطأ فادحا وجريمة جسيمة وهو يعاقب الآن

مسؤول إيراني: أي تحرك لاستهداف خامنئي سيؤدي إلى رد بلا حدود

مسؤول إيراني يكشف أبرز الأسماء المرشحة لخلافة خامنئي

خامنئي يرشح ثلاثة شخصيات لخلافته حال اغتياله، القائمة سرية وليس من ضمنها نجله مجتبى، وسلسلة إجراءات غير مسبوقة لحماية إيران خلال الحرب
ads

الأكثر قراءة

بعد تداول صورتها مع الزعيم، لبلبة لـ"فيتو":" لا دي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا دي أنا"

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو (فيديو وصور)

9 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة لوزيري المالية والكهرباء بحضور مدبولي

صورة متداولة تكشف هوية طالب ثانوية عامة نشر امتحان الفيزياء

جاحد للجميل، رسالة قوية من ساويرس إلى سوري هاجم مصر وأهان شعبها

أخبار مصر: السقا يعتدي بالضرب على مها الصغير، طلب من ساويرس للمؤرخين العرب بشأن فلسطين، مفاجأة في قائمة الزمالك الجديدة

شاهد رد فعل مفاجئ من طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

اعترض طريقهما بسيارته، التحقيق في اتهام أحمد السقا بضرب طليقته وسائقها بأكتوبر

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أم معبد ووصفها للرسول وهل أسلمت

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

ما الحكمة من جعل الهجرة النبوية بداية التقويم الإسلامي؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية