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خارج الحدود

أردوغان: لم أتناول مع ترامب مسألة تحويل قطاع غزة إلى منطقة سياحية

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحل الدائم للمشكلات مع إيران يمكن التوصل إليه عبر الدبلوماسية والمفاوضات، مشيرا إلى أنه لم يتناول مع ترامب مسألة تحويل قطاع غزة إلى منطقة سياحية.

وأضاف أردوغان، أن التوتر العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل عرض منطقتنا لمخاطر جدية، مشيرا إلى أن إسرائيل تضع العراقيل أمام إيصال المساعدات لغزة.

وتابع أردوغان: لم أتناول قضية صواريخ إس 400 في حديثي مع ترامب، مشيرا إلى أن الأخير لديه نية صادقة بشأن تزويدنا بطائرات إف 35.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تتحاور مع بريطانيا وألمانيا بشأن المقاتلة يوروفايتر.

واختتم أردوغان إلى أن 10 أعوام فترة كافية لرفع دول الناتو نسبة إنفاقها العسكري إلى 5%.

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