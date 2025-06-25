الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان يشيد بجهود ترامب لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل ويطالبه بوضع حد لحرب غزة

لقاء أردوغان وترامب
لقاء أردوغان وترامب في لاهاي، فيتو

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي، الثلاثاء، بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ودعا إلى "حوار وثيق" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مكتب أردوغان في بيان إن الرئيس التركي "أعرب عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وإيران من خلال جهود الرئيس ترامب، معربا عن أمله في أن يكون دائمًا".

وشدد أردوغان أيضًا على الحاجة لتعاون وثيق بين أنقرة وواشنطن من أجل وضع حد لحرب غزة، وللنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مكتب الرئيس التركي إن أردوغان "شدد على أهمية إجراء حوار وثيق لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن، والتوصل إلى حل سلمي لحرب روسيا وأوكرانيا".

كذلك دعا أردوغان إلى زيادة التعاون مع الولايات المتحدة على مستوى الصناعات الدفاعية، معتبرًا أن من شأن ذلك أن يعزز بشكل كبير التبادلات التجارية بين البلدين.

وقال المكتب إن "تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية من شأنه أن يسهل الوصول إلى هدف 100 مليار دولار بحجم التجارة بين البلدين".


وأعلن ترامب أمس أن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف لإطلاق النار، يضع نهاية لحرب استمرت 12 يومًا بين البلدين.

وأتت هذه الهدنة بعدما شاركت الولايات المتحدة الأحد في حملة القصف الإسرائيلية بضرب مواقع نووية رئيسية في إيران، مما دفع إيران إلى "رد محسوب" ضد قاعدة العديد الأميركية في قطر ليل الإثنين، في تطور بدا أنه وضع حدا للمواجهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دونالد ترامب قمة حلف شمال الأطلسي ناتو وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حرب غزة حرب روسيا وأوكرانيا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

خبير يحذر من خطر وشيك على سد النهضة ويطالب إثيوبيا بالتحرك فورا قبل 20 يوليو

زغلول صيام يتحدى: عقد زيزو في اتحاد الكرة بـ 5 ملايين جنيه في السنة (فيديو)

أسفر عن وفيات ومصابين، أول صور لحادث انقلاب "ميكروباص" بالطريق الأوسطي تجاه البدرشين

بيراميدز يحسم الجدل بشأن موقفه من ضم لاعب الأهلي

ترامب يحتد على نتنياهو بسبب إيران: مهمتنا انتهت وجيشنا لن يساعد إسرائيل

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14 %

وفيات ومصابون في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية