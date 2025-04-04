طريقة عمل البيتزا بمكونات صحية وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة على مستوى العالم لمذاقها المميز الذي لا يقاوم وهي إيطالية الأصل ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة لذا تفضل ربات البيوت تحضيرها في المنزل بالحشوة المفضلة حسب الرغبة بدلًا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:

للعجينة

3 أكواب من الدقيق

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

كوب من الماء الدافئ (حسب الحاجة)

مكونات صلصة البيتزا

2 حبة طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

ملعقة صغيرة من السكر

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

للحشو

جبن مودزاريلا

طماطم مقطعة مكعبات

فلفل مقطع مكعبات

زيتون مخلي أسود أو أخضر

أي نوع لحوم متوفر حسب الرغبة سواء تونة أو لحم أو دجاج أو بسطرمة أو بيبروني

طريقة عمل البيتزا

طريقة عمل البيتزا:

في وعاء عميق، نخلط الدقيق مع الملح والسكر.

نُذيب الخميرة في الماء الدافئ ونتركها لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل.

نضيف الخميرة وزيت الزيتون إلى خليط الدقيق، ثم نعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

نغطي العجينة بقطعة قماش نظيفة، ونتركها تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.

ولعمل الصلصة نسخن زيت الزيتون في مقلاة، ثم نضيف الثوم ونقلبه حتى يصبح ذهبي اللون.

نضيف الطماطم ومعجون الطماطم والسكر والملح والفلفل الأسود والزعتر.

نترك الصلصة على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف.

ثم نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح بسمك مناسب.

ننقل العجينة إلى صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

نوزع صلصة البيتزا بالتساوي فوق العجينة.

نضيف الجبن (مثل الموزاريلا) والمكونات المفضلة مثل الزيتون، الفطر، الفلفل الرومي، أو البيبروني.

ندخل الصينية إلى فرن مُسخّن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى تنضج.

وتحضير البيتزا في المنزل ليس فقط ممتعًا ولكنه أيضًا يضمن لك الحصول على وجبة لذيذة وصحية بمكونات من اختيارك، حيث يمكن إضافة أنواع الجبن والخضروات واللحوم المتاحة حسب الرغبة، وعادة يفضل الصغار البيتزا المحضرة فى المنزل لأنها تكون بالحشوات المفضلة لهم.

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