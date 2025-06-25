تنفيدي الشرقية يؤكد استمرار متابعة سير امتحانات الثانوية العامة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تأمين ومتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب والطالبات لتأدية الامتحان في سهولة ويسر مناشدًا أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التواجد بمحيط اللجان الإمتحانية والحد من أي تجمعات أمام المدارس، حرصًا على الصحة العامة وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم.

قاعة الاجتماعات بالديوان العام

قالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن ذلك جاء خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد علي أبو الحمد نائب المستشار العسكري للمحافظة وباقى قيادات المحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ترشيد الماء والكهرباء

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين مع ترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني الحكومية والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، وكذلك جميع دور العبادة والمنشآت الرياضية ودور المناسبات مع الالتزام بالمواعيد المحددة لإضاءة لوحات الإعلانات في الشوارع وإلزام أصحاب المحال التجارية والمولات والكافيهات بمواعيد الغلق المقررة طبقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

تنظيم حملات تفتيشية مفاجئة

كلف المحافظ مدير ادارة المتابعة الميدانية بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية، وكذلك التأكد من استمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد بالمراكز والمدن والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

التصدي بحزم لظاهرة التعديات بالبناء

أكد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والعمل على إزالة المخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها، مشددًا على ضرورة إسراع الخطى في إنهاء ملفي تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء.

رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى

وخلال الاجتماع ألقى الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة كلمة نقل خلالها تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمحافظ الشرقية، واستعرض جهود وزارة الزراعة في تطبيق منظومة حماية الأراضي، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وثيقًا مع المحافظة لمواجهة ظاهرة التعديات، خاصة خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية،

تنفيذ قرارات الإزالة أولا بأول

بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الإزالة أولًا بأول، مشيدًا بدور محافظ الشرقية في توفير كافة الإمكانات وتذليل العقبات لتفعيل خطط حماية الأراضي الزراعية على أرض المحافظة وتفعيل القانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن، وتعاون جميع أجهزة الزراعة والوحدات المحلية وباقي الجهات المعنية بالمحافظة للتصدي لأي حالة تعدي على الأرض الزراعية وسرعة الرد على أي متغير يتم رصده واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

كما أمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بسرعة الإنتهاء من حصر قطع الأراضي الفضاء أملاك الدولة بنطاق المحافظة وكذلك التنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء بالمراكز والمدن والأحياء بتسويرها بالأشجار حتى لا تتحول لمقالب عشوائية تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وتشوه الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدن

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