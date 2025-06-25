الإصابة بالسمنة لا تتوقف على الطعام فقط

أسباب السمنة، السمنة مرض العصر الذى يصاب به الكبار والصغار على مستوى العالم وللأسف أصبح الأكثر انتشارا بسبب العادات الحياتية والغذائية الخاطئة.

وقد يربط معظم الأشخاص مرض السمنة بشراهة تناول الطعام، وهذا غير صحيح لأن هناك أسباب أخرى وعديدة تؤدى إلى الإصابة بالسمنة.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن السمنة هو بوابة دخول الأمراض المزمنة إلى الجسم فهو سبب الإصابة بأمراض القلب والكوليسترول والضغط والسكر وأمراض المناعة، لذا يجب الحذر منه حفاظا على الصحة.

أسباب السمنة

وأضاف البدوي، أن ليس كل شخص مصاب بالسمنة يعنى أنه يأكل كثيرا فليس كل أسباب السمنة تتعلق بالطعام والشراهة فى تناوله، لأن هناك أسباب عديدة تؤدى إلى الإصابة بالسمنة، منها:-

النوم غير المنتظم، حيث أن السهر والأرق وعدم النوم عدد ساعات كافية يوميا يوقف حرق الدهون بالجسم ما يسبب السمنة، لذا يجب الابتعاد عن السهر وتنظيم مواعيد النوم لمساعدة الجسم على حرق الدهون.

الضغوط العصبية والأجواء المتوترة طوال الوقت فهى تؤثر على عملية حرق الدهون بالجسم ما يسبب السمنة، لذا يجب البعد عن الأجواء المتوترة والتخلص بالهدوء باستمرار.

اضطراب الهرمونات وهذا أسبابه عديدة منها نفسية وعضوية، لذا يجب الكشف الطبى اولا لمعرفة سبب اضطراب الهرمونات وعلاجه، مع التخلص من أى ضغوط نفسية.

الأمراض والضغوط النفسية وللأسف تكون أشد من الأمراض العضوية لأن الأمراض النفسية لا تؤثر على الوزن وتسبب زيادته فقط، بل تؤثر على جميع أعضاء الجسم وتسبب أمراض عديدة لذا يجب الخضوع إلى جلسات العلاج النفسي للتخلص من أى أمراض نفسية، حفاظا على الصحة العامة وليس الوقاية من السمنة فقط.

أسباب السمنة

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة

الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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