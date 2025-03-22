مع قرب انتهاء شهر رمضان، لو زاد وزنك كيف تتخلص من السمنة (فيديو)

يتعرض العديد من الأشخاص في شهر رمضان الكريم لكيلوجرامات زائدة، والتي يستهدفون إلى التخلص منها مع الصيام، ولكنه ليس من السهل التنفيذ حيث تقابل العديد من هذه الجهود بالفشل.

لذلك توضح الدكتورة هدى مسعود أستاذ التغذية العلاجية بـ المعهد القومي للتغذية، الطريقة الصحية لاستغلال صيام شهر رمضان للتخلص من الوزن الزائد وتجنب الخروج من الشهر الكريم بمرض السمنة المزمن.

عادات خاطئة في رمضان

قالت استشاري التغذية العلاجية لـ "فيتو" إن السمنة ليست مجرد مشكلة صحية وإنما مرض مزمن، من المهم العمل على علاجه في اسرع وقت حتي لا يسبب مضاعفات خطيرة على الجسم، مؤكدة أن الناس في رمضان ينقسموا إلى شقين فالبعض يخرج وهو فاقد عدد كبير من وزنه وبجسم صحي وفي الجانب الأخر يخرج البعض بوزن زائد بل وبدايات سمنة بسبب الإفراط الكبير في الطعام والحلويات والكسل والنوم طول نهار شهر الكريم.

وأوضحت أنه من العادات السيئة التي يمر بها العديد من الأشخاص كذلك هو بدء وجبة الإفطار بالطعام نفسه دون تمهيد أو تقسيم والذي يؤدي إلى الشعور بالتخمة وبالتالي الكسل والنوم، فلا توجد حركة مما يؤدي إلى تراكم السعرات الحرارية بدون حرق أيًا منها.

كما اعتادت العديد من الأسر المصرية على وضع "المحمر والمشمر" والكربوهيدرات والسكريات على طاولة الإفطار والذي بدوره يؤدي إلى زيادة في الوزن.

كيفية استغلال شهر رمضان للتخلص من السمنة

أكدت دكتورة التغذية أن أهم خطوة في رمضان لخسارة الوزن هو تقسيم الوجبة على عدة وجبات، وأفضل طريقة لذلك هو اتباع سنة الرسول صلي الله عليه وسلم بالإفطار على ثلاث بلحات مع كوبين من الماء أو كوب من العصير منزوع السكر أو كوب لبن بالتمر، ثم اداء صلاة المغرب.

وبعد المغرب نستطيع تناول طبق خفيف لتنبيه المعدة، مثل الشوربة، ومن المهم عدم الإفراط أو تناول طعام ثقيل على المعدة التي كانت محرومة من الطعام لفترة طويلة والذي قد يؤدي إلى التخمة والعديد من المشاكل الصحية.

وبعد صلاة الترويح يمكن انهاء الوجبة بتناول البروتينات أو أن انهي الشخص وجبته بالفعل يمكن تناول سلطة فواكه أو حتى قطعة من الحلويات الصغيرة مرة أو اثنين في الأسبوع، ومن المهم الحرص على الحركة في أيام رمضان وشرب كمية المياه التي يحتاجها الجسم وعدم استبدالها بالعصائر وغيرها.

وشددت أن وجبة السحور مهمة للغاية ولا يجب إهمالها، ويجب التأخير في تناولها بقدر الامكان، ويفضل أن تكون الكربوهيدرات معقدة حتى تستمر لوقت طويل ولا يشعر الشخص بالجوع، واضافة العديد من الخضروات والمرطبات للوجبة.

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