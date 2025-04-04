نصائح وزارة الصحة لتجنب السمنة وزيادة الوزن بعد انتهاء العيد

وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من زيادة الوزن والسمنة خاصة بعد انتهاء شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك وبعد الإفراط في تناول حلويات العيد.

أوصت وزارة الصحة بضرورة اتباع هذه النصائح:

١-ابتعد عن المشروبات الغازية والمحلاة واستبدلها بشرب الماء بشكل كافٍ يوميًّا.

٢-تناول الوجبات الرئيسية بانتظام واحرص أن تكون الأطعمة غنية بالألياف.

٣-قلل من تناول الأطعمة المليئة بالدهون غير الصحية.

٤- مارس نشاطًا بدنيًّا بمعدل 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع وزيادة المعدل اليومي ليصل إلى 300 دقيقة أو أكثر في الأسبوع.

ونصحت بالحرص على النوم لفترات كافية ومتابعة الوزن مرة واحدة كل أسبوع.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ان السمنة مرض مزمن ومعقد، ويؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى، وسيساعد اتخاذ إجراءات بشأن السمنة على تخفيف العبء العالمي للأمراض المزمنة الأخرى، ومنها السكري وأمراض القلب والسرطان.

اليوم العالمي للسمنة 2025

وأوضحت أن إقليم شرق المتوسط يعاني أزمة سمنة آخذة في التفاقم، ووفقًا لبيانات المنظمة، فقد شهدت معدلات السمنة في الإقليم ارتفاعًا حادًا خلال العقود القليلة الماضية.

وما يقرب من 60% من البالغين في بعض بلدان الإقليم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

إسهام السمنة في زيادة الإصابة بالأمراض غير السارية

وبالإضافة إلى إسهام السمنة في زيادة الإصابة بالأمراض غير السارية على نحو مثير للقلق، ومنها مرض السكري من النمط 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان، فإنها أيضًا تُخلّف آثارًا اجتماعية واقتصادية عميقة.

ويؤثر ارتفاع معدلات السمنة على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تأثيرًا كبيرًا حيث تكون فرص الحصول على الأغذية الصحية، وإتاحة الأماكن الآمنة لممارسة النشاط البدني، وخدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة، محدودةٌ في كثيرٍ من الأحيان.

وتعكف المنظمة على الاستجابة لأزمة السمنة العالمية على جبهات عديدة، منها رصد الاتجاهات العالمية ومعدل الانتشار، ووضع مجموعة واسعة من المبادئ التوجيهية بشأن الوقاية والعلاج، وتقديم دعم التنفيذ والتوصيات مثل تلك الواردة في تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة الأطفال.

ويمكن للحد من عبء السمنة اتباع الآتي:

١- التشجيع على اتباع النظم الغذائية الصحية

التشجيع على اتباع نظم غذائية متوازنة ومغذية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع، خصوصًا في المجتمعات الحضرية والمجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات.

٢- التشجيع على ممارسة النشاط البدني

ضمان تشجيع البيئات المحيطة على ممارسة النشاط البدني، بما في ذلك الطرق الآمنة والأحياء المناسبة للمشي والأماكن العامة.

٣- تنظيم تسويق الأغذية

تنفيذ سياسات تهدف إلى الحدّ من تسويق الأغذية غير الصحية، خصوصًا للأطفال.



٤- تحسين إتاحة الرعاية والعلاج لمرضى السمنة

٥- توسيع نطاق خدمات السيطرة على الوزن، ومنها المشورة والتدخلات الطبية، لضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.