الأحد 22 يونيو 2025
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صحة ومرأة

مشروب سحري يقلل الشهية ويساعد في نزول الوزن

انقاص الوزن
انقاص الوزن

انقاص الوزن من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا خاصة فى فصل الصيف للحصول على جسم رشيق ومثالى والتمتع بصحة جيدة.

والسمنة هى بوابة الأمراض المزمنة للجسم ولذا تحرص الفتيات على التخلص منها، من خلال التحكم فى الشهية اولا والإلتزام بنظام غذائي صحى ومتوازن وقليل السعرات الحرارية.

مشروب سحري يكبح الشهية وينقص الوزن 

ويقدم الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، مشروب سحرى وطبيعي يكبح الشهية ويساعد في إنقاص الوزن.

المكونات:-

شرائح زنجبيل فريش

شرائح برتقال

شرائح ليمون 

الطريقة:-

  • نحضر المكونات بعد تنظيفها وتقطيعها إلى شرائح.
  • ثم نضعها معا فى الخلاط الكهربائي ونضرب جيدا حتى نحصل على عصير متجانس.
  • نصب العصير فى دورق زجاجى ونضعه فى الثلاجة.
  • ثم يتم تناول كوب صغير بعد وجبة الافطار، وكوب صغير بعد وجبة الغداء، وكوب صغير بعد وجبة العشاء ط.
  • وذلك يوميا طوال فترة الريجيم.
  • حيث يعمل هذا المشروب على كبح الشهية وتحفيز الجسم على حرق الدهون بشكل أكبر وأسرع.
  • كما يعمل المشروب على تنظيم عملية الهضم وقلة الشعور بالجوع وطرد السموم من الجسم، لذا يجب المواظبة عليه.
  • كما أن هذا المشروب يعزز من نضارة البشرة وجمالها ويقضى على شحوب البشرة المعتاد أثناء فترة الريجيم.
مشروب سحري يكبح الشهية وينقص الوزن 
مشروب سحري يكبح الشهية وينقص الوزن 

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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