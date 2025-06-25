روبيرو: هذا ما فعلته الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية

جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، التأكيد على فاعلية الضربات الأمريكية، التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، يوم الأحد الماضي.

امتلاك سلاح نووي

وقال روبيو إن "إيران أصبحت أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي"، بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت 3 من المواقع النووية الرئيسية في إيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف أن "الخلاصة هي أنهم الآن أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مما كانوا عليه قبل أن يتخذ الرئيس هذا الإجراء الجريء"، متابعًا: "تم إلحاق ضرر كبير جدًا وواسع النطاق، بعدد من المكونات المختلفة، وما زلنا نعرف المزيد عن ذلك".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في وقت مبكر صباح أمس الثلاثاء، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.

إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

إلا أن إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ.

وجاء إعلان ترامب، بعد ساعات فقط من شن إيران هجوما صاروخيا على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ردا على ضربات أمريكية طالت منشآتها النووية الرئيسية وهي فوردو ونطنز وأصفهان فجر الأحد الماضي.

من جهتها، دانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم يعد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

إستهداف مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران

وتعد الضربات الأمريكية على إيران أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

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