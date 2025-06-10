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رياضة

مانشستر سيتي يوقع عقود صفقة ريان شرقي نجم ليون الفرنسي

ريان شرقي، فيتو
ريان شرقي، فيتو

 قام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بتوقيع عقود صفقة الفرنسي ريان شرقي، نجم أولمبيك ليون الفرنسي، الذي سينتقل إلى السيتيزينز خلال الميركاتو الصيفي 2025.

 

مانشستر سيتي وليون يوقعان صفقة ريان شرقي 

 وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "وقع مانشستر سيتي وأولمبيك ليون جميع وثائق صفقة ريان شرقي، اليوم الثلاثاء".

وأضاف: "شهدت الصفقة رسوما ثابتة بقيمة 36 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 ملايين يورو كمتغيرات، و15% لأولمبيك ليون من إعادة البيع".

 

ريان شرقي هدفا مهما لنادي مانشستر سيتي 

 ويُعد ريان شرقي، الذي يلعب في مركز الوسط ويمكنه أيضًا شغل مركز الجناح، من الأهداف الأساسية لفريق مان سيتي، الساعي للعودة إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم مخيب للآمال.

ومن المنتظر أن ينضم شرقي إلى قائمة مانشستر سيتي المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه يوفنتوس، العين الإماراتي، والوداد المغربي.

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