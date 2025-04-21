الدوري الفرنسي، القبض على مشجع سانت إتيان بسبب إصابة حكم مباراة ليون

الدوري الفرنسي، أعلن نادي سانت إتيان إلقاء القبض على مشجع تسبب في إصابة مساعد حكم مباراة الفريق ضد أولمبيك ليون بمقذوف من المدرجات، في المباراة التي انتهت بفوز سانت إتيان بهدفين مقابل هدف أمام ليون بالأمس، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من الدوري الفرنسي.

وتعرض الحكم المساعد في مباراة سانت إتيان وليون، لإصابة بالرأس، بعد قذفه بشيء معدني من جانب مدرجات مشجعي فريق سانت إتيان، ليقرر فرانسوا ليتكسير حكم الساحة توقف اللقاء لحظات من نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 45.

تحديد هوية الجاني

وقال نادي سانت إيتيان في بيان: "بعد توقف المباراة اتخذ النادي على الفور جميع الإجراءات اللازمة لكشف الحقائق بدقة، وقد مكّن هذا التحقيق سريعًا من تحديد هوية الجاني المزعوم لإطلاق المقذوف".

وأضاف: "استنادا إلى معلومات قدّمها النادي، وبالتعاون مع السلطات، أُلقي القبض على الشخص فور مغادرته الملعب. وهو الآن قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وسيقدّم نادي سانت إيتيان شكوى ضده".

وأوضح: "سيتخذ النادي أشدّ العقوبات من جانبه، حتى لا يفلت هذا العمل المنفرد من العقاب، يُؤكّد سانت إتيان التزامه التام بمكافحة جميع أشكال العنف، وسيواصل العمل بحزم مع جميع الجهات المعنية لتمكين اتخاذ أشد التدابير ضد مرتكبي هذا النوع من الأعمال".

بمشاركة محمد عبد المنعم، نيس يفوز على أنجيه 2-1 بالدوري الفرنسي

فيما فاز فريق نيس علي ضيفه أنجيه بهدفين دون مقابل هدف على ملعب "أليانز ريفييرا" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

مباراة نيس وأنجيه

أحرز هدفي نيس لاعبه بابلو روزاريو في الدقيقة 36، جاء الهدف بعد عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها بابلو روزاريو رأسية قوية داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

ثم عزز علي العابدي التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 46.

وأحرز هدف انجيه ياسين بلخادم في الدقيقة 51.

تشكيل نيس أمام انجيه

وتواجد الدولى المصري محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريقه نيس، في مواجهة ضيفه أنجيه.

وتعد هذه المرة التاسعة بالموسم الحالي التي يدخل فيها محمد عبد المنعم التشكيل الأساسي لفريق نيس، في مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والـ15 منذ انطلاق الموسم.

نيس ضد أنجيه

وغاب المدافع المصري محمد عبد المنعم، عن قائمة فريقه نيس، أمام ستراسبورج في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويحتل نيس حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، حصدها من 14 انتصارًا و9 تعادلات، مقابل 7 هزائم.

أما أنجيه، فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و6 تعادلات، بينما تلقى 15 خسارة هذا الموسم.

وشارك محمد عبد المنعم ومنذ انضمامه إلى نيس قادمًا من الأهلي المصري خلال الانتقالات الصيفية الماضية في 16 مباراة بمختلف البطولات، بينها 10 مباريات في الدوري الفرنسي، و4 في الدوري الأوروبي، و2 في كأس فرنسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.