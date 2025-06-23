تموين الشرقية: توريد 599 ألف طن قمح إلى الصوامع

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده خلال الـ 24 ساعة الماضية من الأقماح بلغ ١٦٧طن و٣٦٧كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى مواقع التخزين بـ نطاق المحافظة لـ ٥٩٩٠٠١ طن و٧٢٩ كيلو جرام.

اثبات حركة الاقماح المنقولة يوميا

وشدد وكيل وزارة التموين على أهمية الإلتزام بالضوابط الخاصة بنقل الأقماح المحلية من مواقع التجميع إلي المواقع التخزينية ومنها ان يتم إثبات حركة الأقماح المحلية المنقولة يوميا في سجل حركة مركز التجميع والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة مع اثبات هذه الكمية المنقولة بسجل حركة الصومعة المنقول اليها.

تحمل السلع التموينية نولون نقل الأقماح

وأشار الى تحمل الهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة نولون نقل الأقماح من الشون المطابقة للمواصفات والتي تستخدم مراكز التجميع إلى الصوامع التي يتم التخزين بها وذلك وفقا لـمحاضر التسليم الصادرة من مديريات التموين والمعتمدة من مدير المديرية وطبقا لفئات النقل المعتمدة من الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياة فى الأنشطة الزراعية تبلغ 429 فدان فى 47 تجميعة بمراكز ( الزقازيق، القنايات، ههيا، الابراهيمية، ابو حماد، ديرب نجم، الحسينية، كفر صقر ).

السياسة التصنيفية لمحصول القمح

واوضح جنجن ان الاصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحرى تبعًا للسياسة الصنفية لمحصول القمح من قسم بحوث القمح ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية هى ( مصر 3، مصر 4، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس15، سخا 96) حيث تعتبر تلك الأصناف ذات انتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات وخاصة الأصداء.

المهندس حازم الاشمونى

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

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