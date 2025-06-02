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تموين الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

تموين الشرقية: رفع
تموين الشرقية: رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال عيدالأضحى

 أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد بمديرية التموين بالمحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة التأكد من توفير كافة أنواع اللحوم الطازجة والمجمدة،

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الجمعيات الاستهلاكية وشركات الجملة 

 وجه المحافظ بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والمجمعات الإستهلاكية والشوادر، وتشديد المتابعة اليومية لضمان صلاحية المعروض من السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، والتصدي لجشع بعض التجار.

 

المهندس عبدالكريم عوض الله 

 فيما  أشار المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بحافظة الشرقية  أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمديرية، استعدادًا لإستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي شكاوى المواطنين على الأرقام التالية: (٠٥٥٢٣٠٢٤٢٤ – ٠٥٥٢٣٠٣٦٨٢ – ٠٥٥٢٣١٨٣٦٨).

توجيه الحملات بشكل فوري بمحل اى شكوي 

مع توجيه الحملات بشكل فوري فور تلقي الشكاوى لحلها على وجه السرعة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التموينية بنطاق المحافظة، مع إلغاء الإجازات والراحات للمفتشين خلال عطلة العيد لضمان إستمرارية العمل والمتابعة الدقيقة لحركة البيع والشراء.

زيادة المنافذ الخاصة بتوزيع اللحوم 

أضاف وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية، وشركة الجملة، والمجمعات والجمعيات الإستهلاكية بالمحافظة، لطرح كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ أمان، بهدف زيادة المنافذ الخاصة بتوزيع وبيع اللحوم عالية الجودة وبأسعار مخفضة، وتحت إشراف الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التابعة لها.

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تنظيم حملات مشتركة بين الصحة والطب البيطرى 

أكد وكيل الوزارة على تنظيم حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري لتشديد الرقابة على محلات الجزارة ومحال بيع اللحوم، والتأكد من جودة وسلامة اللحوم المعروضة للبيع، حرصًا على صحة المواطنين وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة خلال فترة العيد.

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وارة التموين محافظة الشرقية رفع درجة الإستعداد التنسيق بين الطب الببيطرى والصحة والتموين المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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