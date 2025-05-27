تموين الشرقية: توريد 577 ألف طن قمح للمواقع التخزينية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده بالأمس من الأقماح بلغ ٢٣٤٥ طنا و٢٠١ كيلو، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٥٧٦٨٣٣ طنا و٣٣٣ كيلو جرام إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

مندوب الموقع التخزيني

وتابع أ نه يتم تحرير محضر تسليم القمح به (اسم السائق - رقم السيارة الوزن - درجة النظافة)، ويتم التوقيع عليه من (أمين شونة مركز التجميع)، والمستلم ( مندوب الموقع التخزيني) المنقول إليه القمح، والسائق المفوض من الجهة التي يتم النقل والتخزين بها واللجنة المشكلة، وكذلك إذن صرف بالكميات المنصرفة ودرجة النظافة.

المهندس عماد محمد جنجن

أضاف المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية تبلغ 429 فدانا فى 47 تجميعة بمراكز (الزقازيق، القنايات، ههيا، الإبراهيمية، أبو حماد، ديرب نجم، الحسينية، كفر صقر).

معهد بحوث المحاصيل الحقلية

وأوضح أن الأصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحرى تبعًا للسياسة الصنفية لمحصول القمح من قسم بحوث القمح ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية هى (مصر 3، مصر 4، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس 15، سخا 96)، حيث تعتبر تلك الأصناف ذات انتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات وخاصة الأصداء.

محافظ الشرقية

ومن جهته أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

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