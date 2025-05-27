الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الشرقية: توريد 577 ألف طن قمح للمواقع التخزينية

توريد 577 ألف طن
توريد 577 ألف طن قمح للمواقع التخزينية

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده بالأمس من الأقماح بلغ ٢٣٤٥ طنا و٢٠١ كيلو، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٥٧٦٨٣٣ طنا و٣٣٣ كيلو جرام إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة. 

تموين الشرقية: توريد 570 ألف طن قمح للصوامع حتى الآن

 

مندوب الموقع التخزيني

 وتابع أ نه يتم تحرير محضر تسليم القمح به (اسم السائق - رقم السيارة  الوزن - درجة النظافة)، ويتم التوقيع عليه من (أمين شونة مركز التجميع)، والمستلم ( مندوب الموقع التخزيني) المنقول إليه القمح، والسائق المفوض من الجهة التي يتم النقل والتخزين بها واللجنة المشكلة، وكذلك إذن صرف بالكميات المنصرفة ودرجة النظافة.

 

المهندس عماد محمد جنجن

 أضاف المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية تبلغ 429 فدانا فى 47 تجميعة بمراكز (الزقازيق، القنايات، ههيا، الإبراهيمية، أبو حماد، ديرب نجم، الحسينية، كفر صقر).

 

معهد بحوث المحاصيل الحقلية 

 وأوضح أن الأصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحرى تبعًا  للسياسة الصنفية لمحصول القمح من قسم بحوث القمح ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية هى (مصر 3، مصر 4، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس 15، سخا 96)، حيث تعتبر تلك الأصناف ذات انتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات وخاصة الأصداء.

تموين الشرقية يضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها

محافظ الشرقية 

 ومن جهته أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم  المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عبدالكريم عوض الله توريد الامس درجة النظافة محضر تسليم القمح رقم السيارة امين شونة مركز التجميع المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

تموين الشرقية: توريد 570 ألف طن قمح للصوامع حتى الآن

تموين الشرقية يضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها

تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر

تموين الشرقية: توريد 53442 طن قمح للمواقع التخزينية حتى الآن

الأكثر قراءة

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

"ولعوا فيه بالبنزين لدفاعه عن شقيقته"، ضبط 3 متهمين بإحراق شاب في زفتى

كواليس طرد النائب محمد عبد العليم داوود من جلسة النواب (إنفوجراف)

نقل ملكية قصور وفيلات بـ 2 مليار جنيه، طبيب نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن عائلتها

نائب يثير أزمة بجلسة العلاوة، ورئيس البرلمان يحذر من الخروج عن اللائحة

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 27- 5- 2025 في الأسواق

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

كواليس طرد النائب محمد عبد العليم داوود من جلسة النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

المزيد
الجريدة الرسمية