قافلة علاجية تكشف على 1173 مواطن من نزلاء مستشفى الصحة النفسية وذويهم بالخانكة

تفقدت اليوم الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية القافلة العلاجية المجانية ضمن مبادرة “ معا بالوعي نحميها” لدعم القرى والأماكن الأكثر إحتياجا وذلك بمستشفي الصحة النفسية بالخانكة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة والسكان بالقليوبية والدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل العلاجية بالقليوبية والدكتورة نجلاء الفرماوي رئيس وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بالمحافظة، شيرين بركات مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية والدكتورة نشوي سنوسي مدير التفتيش الصيدلي والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مجلس مركز ومدينة الخانكة أمل بدر الدين عضو المجلس القومي للمرأة.

تطبيق مبادرة معا بالوعي نحميها

وتأتي الخطوة فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وتم الكشف على مرضى ونزلاء جميع الأقسام بمستشفي الخانكة وذويهم وعددهم ١١٧٣ وتم صرف العلاج لهم كما تم عمل فحوصات طبية للكشف على مرض السكر والإعتلال الكلوي ومن المستهدف الكشف على ١٦٧٧ مواطن من نزلاء المستشفى ومن ذويهم والجدير بالذكر أن القافلة مستمر عملها لمدة أربعة أيام وذلك من السبت الماضي حتي اليوم الثلاثاء الموافق 24 /6 /2025.

وتاتي الخطوة ضمن أعمال مبادرة "معا بالوعي نحميها" ومن منطلق مسؤولية الدولة اتجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع، فقد قام فرع المجلس بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بالقليوبية ووحدة حقوق الإنسان والمبادرات بالمحافظة بتنفيذ مأمورية تصوير بطاقات الرقم القومي بقرى "كفر سليمان الور، العسايلة" بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وهى القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم استخراج ٩٨ بطاقة رقم قومي للسيدات، كما تم إقامة ندوة تثقيفية وتوعوية للسيدات لتعريفهن بمبادرة “معا بالوعي نحميها” وأهمية الوقوف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية والتعريف بأهم المشروعات التى تم إقامتها على أرض القليوبية كذلك حث السيدات الحضور على أهمية المشاركة السياسية والخروج للانتخابات خلال الفترة القادمة.

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