شروط تعويض الإجازات الرسمية للموظفين بالحصول على مقابل مادي وفق القانون

تضمن قانون الخدمة المدنية عدة شروط لـتعويض الإجازات الرسمية للموظفين بالحصول على مقابل مادي، فقد نص القانون على أنه في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديا عنها يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

إجازة رأس السنة الهجرية

ياتى هذا مع مع قرب حصول المواطنين على إجازة رأس السنة الهجرية، حيث يرغب الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة، والذين استدعت حاجة العمل قيامهم بعملهم في هذا اليوم، في معرفة آليات تعويض الاجازات بمقابل مادي.

في سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية.

إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها، وذلك وفقا لما أقرته المادة (49) من القانون.



ترحيل الإجازات الاعتيادية

إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.