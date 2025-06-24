الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

شروط تعويض الإجازات الرسمية للموظفين بالحصول على مقابل مادي وفق القانون

شروط تعويض الإجازات
شروط تعويض الإجازات الرسمية للموظفين، فيتو

تضمن قانون الخدمة المدنية عدة شروط لـتعويض الإجازات الرسمية للموظفين بالحصول على مقابل مادي، فقد نص القانون على أنه في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديا عنها يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

إجازة رأس السنة الهجرية

ياتى هذا مع مع قرب حصول المواطنين على إجازة رأس السنة الهجرية، حيث يرغب الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة، والذين استدعت حاجة العمل قيامهم بعملهم في هذا اليوم، في معرفة آليات تعويض الاجازات بمقابل مادي.

 

في سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية.

 إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها، وذلك وفقا لما أقرته المادة (49) من القانون.


ترحيل الإجازات الاعتيادية

إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون الخدمة المدنية احكام قانون الخدمة المدنية اهداف قانون الخدمة المدنية اجازات الموظفين اجازة دون اجر رأس السنة الهجرية

مواد متعلقة

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية، تعرف عليها

تعرف على نسبة تعيين المصابين في الوظائف بقانون الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية، فصل الموظف وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون

شروط التعيين في الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية

الأكثر قراءة

تدمر المخ وتؤدي للوفاة خلال ساعات، استشاري يحذر من إصابة مثلث الموت في الوجه

أين أخفت إيران اليورانيوم المخصب؟! (صور)

المتحدث باسم الجيش العراقي: عدد من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع وقواعد

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

بينهم 3 عرب، 11 فريقا يودعون كأس العالم للأندية 2025

تتخطى النصف مليار جنيه، مكافات مالية ضخمة للأهلي رغم وداع مونديال الأندية

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية