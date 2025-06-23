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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة ستيني بها آثار طعنات بالقليوبية

العثور علي جثة شخص
العثور علي جثة شخص بالقليوبية،فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص ستيني، بها آثار طعنة بالرقبة بمنزله بقرية كفر العرب التابعة لمركز بنها،  وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتكثف الأجهزة الأمنية من أعمال البحث الجنائي لسرعة ضبط المتهم.

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وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وشيع أهالي القرية الجثمان من مسجد النيدانية بالقرية لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد على الراحل.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ لرئيس مباحث مركز بنها، بالعثور على جثة شخص ستيني داخل منزله بقرية كفر العرب دائرة المركز.

على الفور انتقل رئيس مباحث مركز بنها لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة المدعو "يحيي م، 59 سنة، بمسكنه بقرية كفر العرب دائرة المركز، ومصاب بطعنة بالرقبة، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة بنها من جهودهم لسرعة ضبط المتهم بالواقعة والأداة المستخدمة بالجريمة، من خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

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