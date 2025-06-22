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محافظ القليوبية يتفقد إنشاء مكتبة مصر العامة الجديدة في شبرا الخيمة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، اليوم الأحد، أعمال إنشاء فرع جديد لمكتبة مصر العامة في مدينة شبرا الخيمة، والذي يُعد إضافة ثقافية كبرى للمحافظة.

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 محافظ القليوبية يتفقد إنشاءات مكتبة مصر العامة الجديدة في شبرا الخيمة
 

وأوضح محافظ القليوبية أن المكتبة الجديدة، التي تقام على مساحة تزيد على 1700 متر مربع بحي غرب شبرا الخيمة، تصل تكلفتها الإجمالية إلى حوالي 83 مليون جنيه.

وأضاف أن المبنى مصمم ليضم قاعات متنوعة، ومسرحًا للعروض الثقافية، وأنشطة متخصصة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقى، بالإضافة إلى قاعات تدريب للكبار ولذوي الهمم، ومكتبة إلكترونية متطورة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال البناء بنهاية العام الجاري.

ومن جانبه، أشاد السفير رضا الطايفي بالدور الذي تلعبه مكتبات مصر العامة في نشر الوعي وتنمية مهارات الشباب والأطفال، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

محافظ  القليوبية،تكثيف الأنشطة في فروع المكتبات بالمحافظة


وعلى هامش الجولة، وجه محافظ  القليوبية بضرورة تكثيف الأنشطة في فروع المكتبات بالمحافظة، وإشراك طلاب الجامعات، والتعاون مع كبرى المكتبات مثل مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن هذا الفرع الجديد في شبرا الخيمة سيصبح ثالث مكتبة لمصر العامة في محافظة القليوبية، إلى جانب فرعي مدينة بنها وفرع شبين القناطر الذي تم تجهيزه بالكامل مؤخرًا.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية تحقيق رؤية مصر 2030 حي غرب شبرا الخيمة رؤية مصر 2030 عبدالفتاح السيسى مدينة شبرا الخيمة

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