الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لشد وتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها

تفتيح البشرة، فيتو
تفتيح البشرة، فيتو

شد البشرة من الأمور التي تحرص عليها السيدات كثيرًا عقب عمر الأربعين لمحاربة التجاعيد المبكرة التي تؤثر في مظهر وشباب البشرة.

وشد البشرة يمكن أن يتم من خلال عمليات التجميل ولكن معظم السيدات تفضل دائمًا اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة وتعزز من شبابها ونضارتها.

وصفة طبيعية لشد وتفتيح البشرة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لشد وتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:

ثمرة خيار

القليل من ماء الورد 

الطريقة:

  • نحضر الخيار ونغسله جيدًا
  • نقشر الخيار ونضعه في الخلاط الكهربائي مع القليل من ماء الورد ونضرب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس وناعم وخالٍ من أى تكتلات.
  • نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.
  • نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذه الوصفة ترطب البشرة بعمق وتفتحها وتحارب التجاعيد المبكرة، كما تعزز من نضارة البشرة وجمالها.
شد وتفتيح البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:
يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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