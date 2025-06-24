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اقتصاد

ترامب: إجراءات خفض الفائدة توفر للاقتصاد 800 مليار دولار سنويا

الرئيس الأمريكى دونالد
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فيتو

شدد الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، على أن أسعار الفائدة في البلاد يجب أن تكون أقل "بنقطتين إلى ثلاث نقاط على الأقل"، مع استمراره في انتقاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن هذه الخطوة بشان الفائدة من شأنها أن توفر للاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 800 مليار دولار سنويًا.

وأجرى الرئيس دونالد ترامب مقارنة بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، مدعيًا أن أوروبا “أجرت 10 تخفيضات، بينما نحن لم نجرِ أي تخفيض”.

ودعا مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك الفوري لمعالجة ما وصفه بـ«سوء إدارة السياسة النقدية» على يد جيروم باول.

إجراءات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ، "الرجاء عدم انتهاكه".

وكتب الرئيس الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وقف إطلاق النار سارٍ حاليا، أرجو عدم خرقه، دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

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