أخبار مصر

موضوع خطبة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "من دروس الإسراء والمعراج.. جبر الخواطر"

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة الموافق 16 يناير تحت عنوان «من دروس الإسراء والمعراج... جبر الخواطر».

نص خطبة اليوم الجمعة 

ونشرت الوزارة نص خطبة الجمعة القادمة والمقالات الداعمة لها عبر منصتها الرقمية، وذلك من خلال هذا الرابط .

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

وفي سياق متصل تقدَّم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المناسبة الجليلة التي تجسد عظمة الرسالة النبوية، وتؤكد سمو القيم الإيمانية والإنسانية في الإسلام.

ويعرب وزير الأوقاف، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين بالوزارة، عن أصدق التهاني القلبية بهذه الذكرى المباركة، التي تمثل محطة إيمانية رفيعة للتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى، واستلهام معاني الصبر واليقين والثبات على الحق.

وأكد أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في مضامينها دروسًا عظيمة في الإخلاص، وحكمة القيادة، والعمل الدؤوب من أجل تحقيق المقاصد السامية وبناء الأوطان، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

واختتم بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فخامة الرئيس بموفور الصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التلاحم والوحدة، وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والسلام.

الجريدة الرسمية