ترامب: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل دخل حيز التنفيذ "الرجاء عدم انتهاكه"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ "الرجاء عدم انتهاكه".

وكتب الرئيس الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه، دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، فجر الثلاثاء، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في الوقت ذاته الذي أفادت فيه إسرائيل بسقوط صواريخ جديدة أُطلقت من إيران.

وقالت القناة الإيرانية الرسمية في بث مباشر صباح الثلاثاء: إن "العدو أُجبر على قبول وقف إطلاق النار".

وقبل ساعة ونصف تقريبا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ أطلقت إيران 6 رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، ودوت صفارات الإنذار في إسرائيل، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط دفعات من الصواريخ أُطلقت من إيران.

وأضاف في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي أُعيد نشرها مرة أخرى للتصدي للتهديد، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار انطلقت مجددا في عدد من المناطق داخل البلاد.

إعلان ترامب

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إيران وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي رده، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" أنه في تلك اللحظة لم يكن هناك أي اتفاق رسمي على وقف لإطلاق النار أو إنهاء للعمليات العسكرية.

ومع ذلك، أضاف عراقجي أنه في حال أوقفت إسرائيل "عدوانها غير القانوني" ضد الشعب الإيراني بحلول الساعة الرابعة فجرا بتوقيت طهران "فلا نية لدينا في مواصلة الرد بعد ذلك".

وفي وقت لاحق، قال عراقجي: إن العمليات العسكرية "استمرت حتى اللحظة الأخيرة، عند الساعة 04:00 صباحا".

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