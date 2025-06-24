دفعة خامسة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس وقيساريا ومطار بن جوريون

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، دفعة خامسة من الصواريخ الإيرانية.

ودوت صافرات الإنذار مجددا في تل أبيب والقدس وقيساريا ومطار بن جوريون.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، بمقتل 6 أشخاص صباح اليوم الثلاثاء في حصيلة أولية، في هجوم صاروخي إيراني على مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وصفت منصات تابعة لمواطنين إسرائيليين الحدث بكارثة كبيرة في بئر السبع، مشيرة إلى أن عدد القتلى كبير جراء سقوط الصاروخ الإيراني على مبنى.

وأظهرت مقاطع مصورة دامارًا كبيرًا جراء سقوط الصاروخ الإيراني في بئر السبع.

وإلى الآن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد أكثر من 5 موجات صاروخية إيرانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران.



وقال الرئيس الأمريكي، إن اتفاقًا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران.

وأضاف ترامب، "وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميًّا".



وتابع، "بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يوما".

وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث.

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