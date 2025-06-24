جيش الاحتلال الإسرائيلي يرصد موجة ثالثة من الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بإصابة عدد من الإسرائيليين أحدهم بجروح بالغة نتيجة الهجوم الإيراني في بئر السبع.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي البحث عن عالقين تحت أنقاض مبنى في بئر السبع بعد تعرضه لصاروخ إيراني.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء أن هجومًا إيرانيًّا صاروخيًّا ينفذ على إسرائيل.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي، أن الهجوم الإيراني الأخير أصاب مبنى من 7 طوابق إصابة مباشرة في بئر السبع.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء أن هجومًا إيرانيًّا صاروخيًّا ينفذ على إسرائيل.



ووسعت الجبهة الداخلية إنذارها المبكر ليشمل كل إسرائيل من إيلات جنوبًا حتى المطلة شمالًا بعد رصد صواريخ من إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل بعد رصد إطلاق الصواريخ.



وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، رقابة مشددة على أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت محدودة ولم تزد على 4 صواريخ.

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