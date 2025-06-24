التلفزيون الإيراني: إسرائيل اغتالت العالم النووي محمد رضا صديقي قبل موعد وقف إطلاق النار

أفاد التلفزيون الإيراني، بأن إسرائيل اغتالت العالم النووي محمد رضا صديقي في هجماتها الأخيرة قبل موعد وقف إطلاق النار.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت فجر الثلاثاء، باغتيال العالم النووي الإيراني البارز الدكتور صابر تسيديكي، الذي كان قد نجا من محاولة اغتيال قبل أيام في العاصمة طهران.

وبحسب تقارير نشرتها منصات إخبارية مقربة من المؤسسات الأمنية الإيرانية، فقد تم استهداف تسيديكي خلال غارة جوية إسرائيلية في شارع ولي فردوسي وسط طهران.

وفي السياق، نقلت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الانفجارات التي هزت طهران ومدينة كرج الليلة تُعد الأعنف منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل قبل 12 يومًا.



من جانبها، أكدت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية سماع دوي عدة انفجارات قوية في المنطقة 7 من طهران، وذلك بعد تحذير سابق أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجوم وشيك على تلك المنطقة.

بدورها، أعلنت وكالة "فارس" الرسمية وقوع انفجارات في الجزء الشمالي الشرقي من العاصمة، حيث تقع المنطقة المستهدفة.

وتداولت وسائل إعلام وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لما قالوا إنها هجمات جوية إسرائيلية مكثفة على مواقع عسكرية في منطقة "تهرانسر" شرق طهران، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من عدة مواقع مع استمرار دوي الانفجارات.

ولم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن تفاصيل هذه الهجمات، في ظل حالة ترقب لما قد تحمله الساعات المقبلة من تطورات.

وأعلن ترامب عبر منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد نحو ست ساعات من منشوره، فور انتهاء "المهام الأخيرة الجارية" لدى الجانبين.



وأشار إلى أن الاتفاق ينص على هدنة لمدة 12 ساعة تبدأها إيران أولًا، ثم تبدأ إسرائيل هدنة مماثلة بعدها، على أن يتم إعلان النهاية الرسمية للحرب بعد مرور 24 ساعة.

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