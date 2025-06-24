إيران تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "هيرمز" في سماء طهران وتعرض مشاهد لاحتراقها

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هيرمز" في سماء طهران.



ونشرت وسائل إعلام إيرانية، مشاهد لاشتعال جسم على الأرض قالت إنه للطائرة الإسرائيلية.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران.



وقال الرئيس الأمريكي، إن اتفاقًا لوقف إطلاق النار جرى بين إسرائيل وإيران.

وأضاف ترامب، "وقف إطلاق النار يدوم أولًا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميًّا".

وتابع، "بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يومًا".



وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث.

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