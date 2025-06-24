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خارج الحدود

مسؤول إيراني لـ"سي إن إن": تصريحات إسرائيل وأمريكا "خداع" يهدف إلى تبرير الهجمات على مصالح إيران

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على قطر، فيتو

أفاد مسؤول إيراني رفيع لشبكة "سي إن إن" بأن إيران لم تتلق أي عرض لوقف إطلاق النار ولا ترى سببًا لذلك، إثر إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بين طهران وتل أبيب.

وأوضح المسؤول أن إيران ستواصل القتال حتى تحقق سلامًا دائمًا، وأنها ستعتبر تصريحات إسرائيل والولايات المتحدة "خداعًا" يهدف إلى تبرير الهجمات على مصالح إيران.

وأضاف: "في هذه اللحظة بالذات، يرتكب العدو عدوانًا ضد إيران، وإيران على وشك تصعيد ضرباتها الانتقامية، دون أي أذن تصغي إلى أكاذيب أعدائها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

ووفق الاتفاق، ستبدأ إيران وقف إطلاق النار أولًا، وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وعند الساعة 24 سيتم إعلان النهاية الرسمية لـ"حرب الـ12 يومًا" باحتفاء عالمي. وخلال كل مرحلة من وقف إطلاق النار، سيلتزم الطرف الآخر بالسلم والاحترام، حسبما ذكر ترامب.

وهذا التطور المفاجئ يأتي بعد ساعات  إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي مدمر وقوي" ضمن عملية "بشائر الفتح"، ردًّا على هجمات نفذها الجيش الأمريكي فجر الأحد، على 3 مواقع نووية أمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي حينها أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل".

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