أخبار الرياضة اليوم: رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. الأرقام الحقيقية لعقد زيزو بالأهلي.. حادث سير خطير لمدرب الوداد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

في واقعة من شأنها إحداث ضجة كبرى في الوسط الرياضي، يواجه رئيس أحد الاتحادات الرياضية، اتهامات خطيرة تتعلق بالشروع في تسهيل الاتجار في السلاح، مستغلًّا منصبه بالاتحاد.

كان عقد أحمد سيد "زيزو" مع النادي الأهلي حديث الساعة خلال الأيام الماضية، حيث تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أرقامًا عديدة عن قيمة عقد اللاعب الذي انتقل من الزمالك، المنافس التقليدي للأهلي، وشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

أخطر اللاعب المغربي صلاح مصدق، مدافع الزمالك، إدارة النادي برفضه فكرة الرحيل، مؤكدًا رغبته في البقاء لإثبات نفسه خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المنتظر.

أعلن مسؤولو النادي المصري البورسعيدي، تعيين المدرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني السابق لوفاق سطيف الجزائري، مديرًا فنيًّا للفريق الكرة الأول بالنادي خلفًا لميمي عبد الرازق، وذلك استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

تعرض محمد أمين بن هاشم، مدرب فريق الوداد المغربي، لحادث سير خطير في أمريكا أثناء تنقله مع عبد الرزاق هيفتي، طبيب الفريق، ليتم نقل المصابين لأحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الضرورية.

تحدث خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة أمام بورتو البرتغالي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق سيقاتل لتحقيق الفوز رغم صعوبة موقفه.

تشهد المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية منافسة شرسة بين الفرق الأربعة لحسم تذكرتي التأهل لدور الـ 16.

وتضم المجموعة الأولى في مونديال الأندية الأهلي وبالميراس وانتر ميامي وبورتو.

رفض نادي الزمالك مطالب التونسي سيف الجزيري بالحصول على كامل مستحقاته المقدرة بـ2.1 مليون دولار، مقابل الرحيل عن النادي.

الجزيري يتمسك بالحصول على الاستغناء أو البقاء، ويرفض فكرة الخروج معارًا رغم استمرار عقده حتى 2027.

أجلت محكمة أكتوبر، نظر إعادة الالتماس في رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر، لجلسة 30 يوليو.

وكانت محكمة الأسرة بالجيزة، قد قضت برفض الاستئناف المقدم من "أ.ح" بشأن دعوى إثبات نسب طفلها للاعب نادي الزمالك السابق "إسلام جابر"، وأيدت المحكمة حكم أول درجة برفض النسب والزواج.

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للسباحة بالزعانف للناشئين بعد اختتام مشاركته المشرفة في بطولة العالم للناشئين المقامة باليونان خلال الفترة من 17 إلى 24 يونيو.

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