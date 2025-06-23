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رياضة

انقلبت سيارته، حادث سير خطير لمدرب الوداد في أمريكا

محمد أمين بنهاشم،
محمد أمين بنهاشم، فيتو

تعرض محمد أمين بن هاشم، مدرب فريق الوداد المغربي، لحادث سير خطير في أمريكا أثناء تنقله مع عبد الرزاق هيفتي، طبيب الفريق، ليتم نقل المصابين لأحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الضرورية.

 

تفاصيل حادث مدرب الوداد المغربي 

حيث انقلبت سيارة بنهاشم خلال الحادث، لكن وضع المدرب وطبيب الوداد مستقر ولا يدعو إلى القلق.

وأصدر نادي الوداد، بيانا رسميا، قدم فيه كافة التوضيحات الخاصة بالحادث.

وقال الوداد في بيانه الرسمي، إن "حادثا مروريا وقع صباح اليوم الإثنين بتوقيت أمريكا، كان المدرب، أمين بنهاشم طرفا فيه، بالإضافة إلى يوسف الدباغ، والدكتور عبد الرزاق هيفتي، والإطار التقني، علي".

وشدد الوداد على أنه لم تسجل أي إصابات خطيرة، وجميع المعنيين في حالة صحية جيدة ويتلقون العناية اللازمة.

وتابع الوداد أن السلطات المختصة، تدخلت بسرعة وكفاءة، موجها لها الشكر الجزيل، على استجابتها الفورية وتعاملها المهني، إضافة إلى الحضور الفوري لممثلي الفيفا.

خروج مبكر للوداد من كأس العالم للأندية 

وكان الوداد قد أقصي مبكرا من مونديال الأندية بعد خسارته أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس، وبقي له لقاء شكلي أمام العين الإماراتي الخميس المقبل لتحسين وضعه داخل مجموعته.

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