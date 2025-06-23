ريبيرو: مواجهة بورتو اختبار حقيقي وسنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية

تحدث خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة أمام بورتو البرتغالي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، مؤكدا أن الفريق سيقاتل لتحقيق الفوز رغم صعوبة موقفه.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق بورتو البرتغالي بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية،على ملعب استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ريبيرو يتحدث عن مواجهة بورتو

وقال ريبيرو في تصريحاته إعلامية: “هذا ليس السيناريو الذي كنا نرغب فيه، لأن التأهل لم يعد بأيدينا فقط، لكننا نركز على ما يمكننا فعله، وهو تحقيق الفوز أمام بورتو”.

وأضاف: “هناك أسباب عديدة تجعلنا متحمسين، أهمها جماهيرنا التي ساندتنا من البداية، ووضعت آمالًا كبيرة علينا، ونرغب في الرد علي هذا الدعم بأداء قوي، ونتيجة إيجابية تليق باسم الأهلي”.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أهمية خوض مواجهة قوية أمام خصم بحجم بورتو، قائلا ": نرغب في اللعب أمام بورتو وهو في كامل مستواه الفني، لأنهم فريق كبير يملك لاعبين مميزين ومدربا على مستوى عال، ونحن نريد تقديم أفضل نسخة لدينا ”.

وتابع ريبيرو: “نحن هنا لنقاتل في كرة القدم كل مباراة تبدأ بنسبة 50% لأي فريق، حتى لو كنا نواجه باريس سان جيرمان، علينا أن نعمل بجد ونحول هذه النسبة إلى 70%، لنقترب أكثر من تحقيق الهدف الذي نسعى إليه”

واختتم ريبيرو حديثه مؤكدا على أن الفريق سيبذل كل ما في وسعه من أجل الفوز، والتمسك بأمل التأهل حتى اللحظة الأخيرة،

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو

1- بالميراس 4 نقاط.

2- إنتر ميامي 4 نقاط.

3- بورتو نقطة.

4- الأهلي نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.