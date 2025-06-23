انفراد، رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. و"الشباب والرياضة" تحقق

في واقعة من شأنها إحداث ضجة كبرى في الوسط الرياضي، يواجه رئيس أحد الاتحادات الرياضية، اتهامات خطيرة تتعلق بالشروع في تسهيل الاتجار في السلاح، مستغلا منصبه بالاتحاد.

وعلمت “فيتو”، أن أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ذاته تقدم بشكوى لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تتهم المذكور بتسهيل الاتجار في السلاح لصالح الغير مستغلا منصبه، وذلك من خلال مخاطبات رسمية للجهات الرسمية المسئولة عن منح تصاريح استيراد السلاح.

وشكّل مسئولو وزارة الشباب والرياضة لجنة رسمية من أجل التحقيق في الشكوى المقدمة من عضو مجلس إدارة الاتحاد والتحقق من كافة المستندات المرفقة وإحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وكشف كافة الملابسات.

وجاء في الشكوى أن رئيس الاتحاد المتهم خاطب الجهات الرسمية من أجل الحصول على تراخيص استيراد أسلحة لصالح أشخاص لا علاقة لهم بالمنتخب الوطني وليسوا ضمن تشكيل البعثات المشاركة بالبطولات القارية والدولية.

وتضمنت الشكوى أيضًا أن الأشخاص الذين حصلوا على رخصة باستيراد الأسلحة قاموا ببيعها فور وصولها، وهو ما يشكل تجاوزًا صارخًا ومخالفة لكل القوانين واللوائح.

ومن جهتها، تمتنع “فيتو” عن نشر الشكوى والمستندات؛ لما تحتويه من معلومات تخص المتهم، لحين البت في صحتها من الجهات الرسمية المختصة.

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