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رياضة

المصري يعلن تعيين التونسي نبيل الكوكي مديرا فنيا لفريق الكرة

نبيل الكوكي المدير
نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للمصري، فيتو

أعلن مسئولو النادي المصري البورسعيدي، تعيين المدرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني السابق لوفاق سطيف الجزائري، مديرًا فنيًا للفريق الكرة الأول بالنادي خلفًا لميمي عبد الرازق، وذلك استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

وتأجلت بداية فترة إعداد المصري للموسم الجديد لحين اختيار المدير الفني الأجنبي الجديد الذى سيقود المصري فى الموسم المقبل.

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، خلفًا للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة،  لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

 

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المصري البورسعيدي نبيل الكوكي وفاق سطيف ميمي عبد الرازق فريق المصري الدوري الممتاز

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