الإسكان تطرح وحدات خدمية بنظام مقابل حق الانتفاع

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان عن طرح عدد من الوحدات الخدمية بنظام مقابل حق الانتفاع لمدة 3 سنوات بمدينة المنصورة الجديدة.

وتطرح الهيئة بالمزاد العلنى 4 حمامات سباحة 4 كافتيريات بمشروع جنة 1 وجنة 2 وتعقد جلسة المزاد 13 /7 /2025.

وأعلن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بيع 14 محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة، وذلك من خلال جلسة المزاد العلني التي أُقيمت برئاسة المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، وبحضور أعضاء اللجنة، وممثل مجلس الدولة، وممثل وزارة المالية، وممثلي قطاعي الشئون المالية والشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية.

وقال رئيس الجهاز، شملت المحال أنشطة تجارية متنوعة هي: مواد غذائية، سوبر ماركت، مطاعم، مخازن، كافتيريات، عطور وأعلاف، أدوات منزلية ومفروشات، وذلك بمناطق متعددة داخل المدينة، منها: الحي الثاني، الحي الرابع، الحي الخامس، منطقة ابني بيتك (1)، ومنطقة الإسكان الاجتماعي (77 فدانًا).

وفي سياق متصل، شن جهاز مدينة بني سويف الجديدة حملة لإزالة المخالفات البنائية وغلق وتشميع لمحال تجارية تعمل بدون ترخيص بالمدينة، شملت تنفيذ إزالة فورية لقطعة الأرض رقم (٤٥) بقطعة "ب" بمنطقة ابنى بيتك (٢)، وتنفيذ عدد (٣) قرارات غلق وتشميع لمحال تجارية تعمل بدون ترخيص بقطعة الأرض رقم (١٣٩) بمنطقة مركز المدينة، وتنفيذ قرار غلق لمحل يعمل بدون ترخيص رقم (١) بالعمارة رقم (ج ١٠) بالحي السكني الثاني بالمدينة.

وكان قد تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات تطوير البنية الأساسية التي تشمل محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي والطرق، والبحيرات بالتوسعات الجنوبية لمارينا، والخدمات بمركز مارينا العلمين السياحي، بجانب مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بقرى مارينا السياحية، وذلك من خلال نتائج تقارير وجولات تفقدية لمسئولي الوزارة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات بالمواصفات المتفق عليها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان ورواد قرى مارينا السياحية، وربط المشروعات الجاري تنفيذها بخطة تنمية إقليم الساحل الشمالي الغربي، والتواجد الميداني لتذليل أي عقبات إن وجدت، والاهتمام بأعمال الصيانة للمزروعات والمسطحات الخضراء.

وفي هذا السياق، قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات بجولة تفقدية لمتابعة أعمال منظومة المياه والصرف ومحطة المعالجة بالكيلو ( 102 )، والتى تعمل بطاقة ( 6400 م٣/يوم )، والتي تستخدم إحدى مراحلها للمعالجة الثلاثية والضخ، لتغذية شبكات الري للمزروعات في بعض القطاعات بمركز مارينا العلمين السياحي، يرافقه المهندس أحمد على، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس هيثم أبو حماد، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، ومسئولو الجهاز.

وشملت الجولة التفقدية متابعة أعمال رفع الكفاءة للمحطة مع الشركات العاملة وشركات التشغيل والصيانة، للوقوف على معدلات التنفيذ لأعمال رفع الكفاءة والتجديد لبعض مهمات المرحلة العاجلة منها، وبلغت نسب تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالمرحلة الأولى لمحطة ( 102 ) مرحلة متقدمة.

ووجه مسئولو الإسكان بسرعة تلافي الملاحظات، ومراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، واعداد تقارير متابعة دورية بالموقف داخل المحطة، والعرض أولا بأول، لتذليل مختلف العقبات، والاستعداد الأمثل بطاقة كافية لمواكبة التوسعات والإقبال من رواد مارينا، وسرعة الانتهاء من الأعمال المدنية بالتوازي مع الأعمال الكهروميكانيكية للمرحلة العاجلة للمحطة استعدادا لاستقبال سكان ورواد القري السياحية خلال فصل الصيف الجارى.

وشملت الجولة أيضًا متابعة أعمال طريق (22)، بعد التوسعة بالطريق الرئيسي وإجراء التعديلات اللازمة لربطه بالمحاور الرئيسية ضمن عملية رفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار المتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا الاهتمام بالمرافق العامة بالقرى السياحية.

وفي السياق نفسه، قام المهندس كمال بهجات، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى السياحية، رافقهما الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز.

واستهل مسئولو الإسكان الجولة، بمتابعة حالة الخدمات وكذا مستوى الخدمات الشاطئية وموقف الأسواق، ومدى انتظامها فى تقديم مختلف الخدمات الضرورية لسكان القرى السياحية وروادها خلال فصل الصيف.

وعقب ذلك تفقد مسئولو الإسكان أعمال تنفيذ البحيرات بالتوسعات الجنوبية New Marina by the lake، وتابعوا تفاصيل مختلف الأعمال بالمشروع، واشتملت الجولة التفقدية أيضا على متابعة موقف تنفيذ مشروعات الإسكان، وخطة الانتهاء من المشروعات للالتزام بتسليمها وتسويقها وفقا للبرنامج الزمنى، وتحديث الواجهات بمشروع الإسكان m8 by the lake، والذي يشمل تنفيذ 330 مبنى من نماذج متنوعة بإجمالي (1183) وحدة، على مساحة إجمالية تصل إلى (265) ألف م2، بينها فيلات وعمارات ومباني تاون هاوس وشاليهات.

وكان الدكتور مهندس محمد خلف الله، ومسئولو الجهاز، قد قاموا بجولة تفقدية لمتابعة ومراجعة مشروعات رفع كفاءة المرافق القائمة والتطوير بـ (3) محطات تحلية، وإنشاء أسوار لحماية المحطات، بالتزامن مع إنشاء سور فاصل لاستكمال الجزء المتهالك نهاية السور بين قرية الأحلام ومارينا، لضمان خصوصية ملاك مارينا وعدم حدوث تعديات.

